Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada "Bakanlık olarak bilim ve teknoloji hususlarında elimizden geleni fazlasıyla yapmaya gayret ediyoruz. Çağrı merkezimiz Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da düzenlenen dünya çapındaki bir yarışmada dün ikincilik ödülü aldı. Bunun için de mutluyuz. Akademik muhtevayı yapay zekayla destekleme konusunda da dünyadaki birkaç ülkeden biriyiz." dedi.
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MEB'den güzel haber! Bakan Selçuk açıkladı
30 Ekim 2020 Cuma - 11:34 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 11:34
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu. Milyonlarca kişi merak ediyordu. Güzel haber geldi. Türkiye ikinci oldu. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'yı kapsıyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada; "Dünya çapındaki bir yarışmada dün ikincilik ödülü aldık." dedi.
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