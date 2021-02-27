MEB açıkladı ve belli oldu! 8 Mart'tan itibaren başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tek tek duyurdu. Tarihler belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milyonların beklediği önemli açıklamayı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Liselerde birinci dönem yapılamayan yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca 1 Mart pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca "yerinde karar" uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edileceği açıklanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, birinci dönem liselerde yapılamayan yüz yüze sınavlar için okullar 8 Mart'tan itibaren planlama yapacak.

Yerinde karara bağlı olarak, okulların açılmayacağı yüksek risk içeren illerde liselerdeki yüz yüze sınavlar da ertelenecek.

YÜZ YÜZE SINAVLAR NASIL OLACAK?

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te 5N1K'da Cüneyt Özdemir'in sorularını cevapladı. Bakan Selçuk, yüz yüze sınavlar yapılmalı ya da yapılmamalı tartışmalarıyla ilgili olarak, "Sınavların yapılması için ortam müsait. Çok riskli şehirlerde sınav yapmayacağız. Konular zaten sınırlı" ifadelerini kullandı