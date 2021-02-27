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MEB açıkladı ve belli oldu! 8 Mart'tan itibaren başlıyor

27 Şubat 2021 Cumartesi - 23:11 | Son Güncelleme : 27 02 2021 - 23:11

Milli Eğitim Bakanlığı tek tek duyurdu. Tarihler belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milyonların beklediği önemli açıklamayı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Liselerde birinci dönem yapılamayan yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren gerçekleştirilecek.


Milli Eğitim Bakanlığınca 1 Mart pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı  Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il  hıfzıssıhha kurullarınca "yerinde karar" uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim  faaliyetlerine devam edileceği açıklanmıştı.
 
Edinilen bilgiye göre, birinci dönem liselerde yapılamayan yüz yüze  sınavlar için okullar 8 Mart'tan itibaren planlama yapacak.
 
Yerinde karara bağlı olarak, okulların açılmayacağı yüksek risk içeren  illerde liselerdeki yüz yüze sınavlar da ertelenecek.
 
 
YÜZ YÜZE SINAVLAR NASIL OLACAK?
 
Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te 5N1K'da Cüneyt Özdemir'in sorularını cevapladı. Bakan Selçuk, yüz yüze sınavlar yapılmalı ya da yapılmamalı tartışmalarıyla ilgili olarak, "Sınavların yapılması için ortam müsait. Çok riskli şehirlerde sınav yapmayacağız. Konular zaten sınırlı" ifadelerini kullandı

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