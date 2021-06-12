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Maskeler ne zaman çıkacak? Bakan Koca açıkladı!

12 Haziran 2021 Cumartesi - 13:35 | Son Güncelleme : 12 06 2021 - 13:35

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı tedariği, aşılama çalışmaları, yerli aşı, aşılanacak gruplar ve maske ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verdiği bir röportajda, üçüncü doz aşılama için hibrit model üzerinde durduklarını söyleyerek , aşı olacak grup sıralamasının haziran ayında 20'li yaşlara kadar düşüleceğini belirtti. Milyonlarca kişinin merak ettiği maske ile ilgili sorularına yanıt veren Bakan Koca, gelecek dönemde maske zorunluluğunun kaldırılabileceğini açıkladı. Peki, Maskeler ne zaman çıkacak? Maske takma zorunluluğu kalkıyor mu? Nerelerde maske çıkarılabilecek? İşte detaylar...


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdiği bir röportajda aşılama süreci ile ilgili merak edilenleri anlattı. Bakan Koca, üçüncü doz aşılama için hibrit model üzerinde durduklarını açıkladı. Koca, aşı olacak grup sıralamasının haziran ayında 20'li yaşlara kadar düşüleceğini belirtti. Maske ne zaman çıkacak? sorusunu da yanıtlayan Bakan Koca, maske zorunluluğunun kaldırılabileceğini açıkladı. 
 
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sabah Gazetesi  Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'na konuştu. Koca, aşı tedarik sürecinin planlandığını gibi devam ettiğini ve kısa bir süre içinde yeni aşıların geleceğini belirti. Üçüncü doz aşıda etkinlik ve koruyuculuk tespiti için gönüllülerden başlanarak hibrit modelin uygulanabileceğini söyledi.
 
MASKE NE ZAMAN ÇIKACAK? 
 
Koronavirüse karşı en büyük koruma araçlarının başında maske geliyor. Özellikle kapalı alanlarda maskenin takılması ısrarla öneriliyor. Aşılama çalışmalarıyla birlikte gelecek dönemde açık havada maske zorunluluğunun kaldırılması gündemde olabilir. 
 
Sağlık Bakanı Koca, maske zorunluluğuyla ilgili toplumsal bağışıklığın oluşmasının ardından açık havada 2 metre mesafeyle çıkarılabileceğine işaret etti.
 
"Virüsün uğradığı mutasyonlar gözetilerek en az 2 metre mesafe bırakılması önerildi. 2 metre mesafeyi koruyanlar maskeyi çıkarabilir. Ama öyle durumlar olur ki evde otururken ortama göre maske takmanız gerekebilir. Burada önemli olan aşılanma ve mesafeyi muhafaza etmektir". 
 
 
 

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