Maskeler ne zaman çıkacak? Bakan Koca açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdiği bir röportajda aşılama süreci ile ilgili merak edilenleri anlattı. Bakan Koca, üçüncü doz aşılama için hibrit model üzerinde durduklarını açıkladı. Koca, aşı olacak grup sıralamasının haziran ayında 20'li yaşlara kadar düşüleceğini belirtti. Maske ne zaman çıkacak? sorusunu da yanıtlayan Bakan Koca, maske zorunluluğunun kaldırılabileceğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'na konuştu. Koca, aşı tedarik sürecinin planlandığını gibi devam ettiğini ve kısa bir süre içinde yeni aşıların geleceğini belirti. Üçüncü doz aşıda etkinlik ve koruyuculuk tespiti için gönüllülerden başlanarak hibrit modelin uygulanabileceğini söyledi.
MASKE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Koronavirüse karşı en büyük koruma araçlarının başında maske geliyor. Özellikle kapalı alanlarda maskenin takılması ısrarla öneriliyor. Aşılama çalışmalarıyla birlikte gelecek dönemde açık havada maske zorunluluğunun kaldırılması gündemde olabilir.
Sağlık Bakanı Koca, maske zorunluluğuyla ilgili toplumsal bağışıklığın oluşmasının ardından açık havada 2 metre mesafeyle çıkarılabileceğine işaret etti.
"Virüsün uğradığı mutasyonlar gözetilerek en az 2 metre mesafe bırakılması önerildi. 2 metre mesafeyi koruyanlar maskeyi çıkarabilir. Ama öyle durumlar olur ki evde otururken ortama göre maske takmanız gerekebilir. Burada önemli olan aşılanma ve mesafeyi muhafaza etmektir".