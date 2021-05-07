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Kredi kullanan, bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve değişti...

AA |  07 Mayıs 2021 Cuma - 15:29 | Son Güncelleme : 07 05 2021 - 15:45

Bankada hesabı olan, kredi kullanan herkesi çok yakından ilgilendiren düzenleme yapıldı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) duyurdu. Kredi limit, borç bilgileri ile çek raporu güncellendi. Rapor, günde 1, ayda 4, yılda 24 sayıda ve ücretsiz olacak ve 7 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, www.turkiye.gov.tr ve e-Devlet kapısı mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.


Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından  gerçek kişilere e-Devlet kapısı üzerinden ücretsiz olarak sunulan Kredi Limit -  Borç Bilgileri ile Çek Raporu'nun güncellendiğini bildirdi.TBB'den yapılan açıklamaya göre, zenginleştirilerek, Risk Merkezi  Raporu adıyla sunulmaya başlanan rapor içeriğine yeni bilgiler eklendiği, aylık  verilerle hazırlanan kredi limit ve borç bilgilerinin yeni raporla günlük veriler  üzerinden oluşturulacağına dikkat çekildi.
 
Kredi limit ve borç bilgileri, çek ve senet bilgileri, bireysel kredi  başvuru bilgileri, kamu ihale yasaklılık bilgileri, T.C. Adalet Bakanlığı Ulusal  Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla Risk Merkezi’ne elektronik ortamda  bildirilen çek yasaklama ve kaldırma karar bilgileri ve gecikmeli telefon ve  internet fatura bilgileri izlenebilecek. Rapor, günde 1, ayda 4, yılda 24 sayıda ve ücretsiz olacak ve 7 Mayıs  2021 tarihinden itibaren, www.turkiye.gov.tr ve e-Devlet kapısı mobil uygulaması  üzerinden alınabilecek.
 
 
Öte yandan Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) "Kredi Gruplamaları  Raporu'na göre geçen yıl sonu itibarıyla I. Grupta izlenen kredi miktarı 3  trilyon 62 milyar lira oldu.   TBB, "Aralık 2020 Kredi Gruplamaları Raporu"nu yayımladı. Rapor,  mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının üç aylık kesinleşmiş,  bağımsız denetimden geçmiş ve kamuoyuna yayımlanan verileri baz alınarak  hazırlandı. Rapora göre, geçen yıl sonu itibarıyla I. Grupta izlenen kredi miktarı  3 trilyon 62 milyar TL oldu. I. Gruptaki krediler, toplam kredilerin yüzde 85'ini  oluşturdu. II. Grupta izlenen, yakın izlemedeki kredi miktarı 2019 yılına göre  yüzde 23 artarak 370 milyar TL olarak gerçekleşti. II. Grupta izlenen kredilerin  toplam kredilere oranı yüzde 10 oldu.
 
 Tahsili gecikmiş alacak olarak III., IV. ve V. Gruplarda  sınıflandırılan, tahsil imkanı sınırlı, tahsili şüpheli ve zarar niteliğindeki  krediler ise 141 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Tahsili gecikmiş alacakların  yüzde 75'ine özel karşılık ayrıldı. Genel karşılık olarak ayrılan tutar ise 78  milyar TL oldu. Genel karşılıkların II. Grupta sınıflandırılan kredilere oranı  yüzde 21 oldu.
 
  Özel karşılık, I. ve II. Gruptaki kredilere ayrılan karşılıkları;  genel karşılık ise III., IV., ve V. Grup kredilere ayrılan karşılıkları ifade  ediyor.  Yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan kredilerin  toplamı 204 milyar TL olurken, bunun yüzde 91'i yakın izlemedeki kredilerden  oluştu. Yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan kredilerin  toplam kredilere oranı yüzde 5,7 şeklinde gerçekleşti.
 
  Kredilerin yüzde 95’i canlı kredilerden oluşuyor
 
   Karşılıklar yönetmeliğine (Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin  Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik) göre I. ve  II. Grupta sınıflandırılan krediler canlı kredi, III., IV. ve V. Grupta  tanımlanan krediler donuk alacak olarak ifade ediliyor. Böylece kredilerin yüzde  95'i de canlı kredilerden oluşuyor. Yönetmeliğe göre I. Grup (Standart Nitelikli Krediler), ödemeleri  süresinde yapılan veya otuz günden fazla gecikmeyen, gelecekte de geri ödeme  sorunları beklenmeyen, teminatlara başvurulmaksızın tamamen tahsil edilebilecek  nitelikte olan krediler olarak tanımlanıyor.  II. Grup (Yakın İzlemedeki Krediler) de makroekonomik şartlardaki veya  borçlunun faaliyet gösterdiği sektörlerdeki veya bunlardan bağımsız olarak  borçluya ilişkin olumsuz gelişmeler nedeniyle borçlusunun ödeme gücünde veya  nakit akımında olumsuz gelişmeler gözlenen ya da bunun gerçekleşeceği tahmin  edilen krediler olarak ifade ediliyor.
 
  III. Grup (Tahsil İmkanı Sınırlı) Krediler ise teminatların net  gerçekleşebilir değerinin veya borçlunun özkaynaklarının borcun vadesinde  ödenmesini karşılamada yetersiz bulunması nedeniyle teminata başvurulmaksızın  tamamının tahsil imkanı sınırlı olan ve gözlenen sorunların düzeltilmemesi  durumunda zarara yol açması muhtemel olan krediler olarak belirtiliyor.
 
   IV. Grup (Tahsili Şüpheli) Krediler, anaparanın ve/veya faizin  tamamının kredi sözleşmesinde yer alan hususlar çerçevesinde teminata  başvurulmaksızın tahsilinin sağlanamayacağı muhtemel olan krediler şeklinde ifade  ediliyor.
 
    V. Grup (Zarar Niteliğindeki) Krediler ise borçlusunun kredi  değerliliğinin tümüyle ortadan kalkmış olması nedeniyle tahsil beklentisi  bulunmayan veya toplam alacak tutarının ancak ihmal edilebilir bir kısmının  tahsil edilmesi beklenen krediler olarak tanımlanıyor.
 

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Kredi borç bankada hesabı olan Türkiye Bankalar Birliği E-devlet günde 1 ayda 4
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