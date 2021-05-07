Kredi kullanan, bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve değişti...

Bankada hesabı olan, kredi kullanan herkesi çok yakından ilgilendiren düzenleme yapıldı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) duyurdu. Kredi limit, borç bilgileri ile çek raporu güncellendi. Rapor, günde 1, ayda 4, yılda 24 sayıda ve ücretsiz olacak ve 7 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, www.turkiye.gov.tr ve e-Devlet kapısı mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından gerçek kişilere e-Devlet kapısı üzerinden ücretsiz olarak sunulan Kredi Limit - Borç Bilgileri ile Çek Raporu'nun güncellendiğini bildirdi.TBB'den yapılan açıklamaya göre, zenginleştirilerek, Risk Merkezi Raporu adıyla sunulmaya başlanan rapor içeriğine yeni bilgiler eklendiği, aylık verilerle hazırlanan kredi limit ve borç bilgilerinin yeni raporla günlük veriler üzerinden oluşturulacağına dikkat çekildi.

Kredi limit ve borç bilgileri, çek ve senet bilgileri, bireysel kredi başvuru bilgileri, kamu ihale yasaklılık bilgileri, T.C. Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla Risk Merkezi’ne elektronik ortamda bildirilen çek yasaklama ve kaldırma karar bilgileri ve gecikmeli telefon ve internet fatura bilgileri izlenebilecek. Rapor, günde 1, ayda 4, yılda 24 sayıda ve ücretsiz olacak ve 7 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, www.turkiye.gov.tr ve e-Devlet kapısı mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

Öte yandan Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) "Kredi Gruplamaları Raporu'na göre geçen yıl sonu itibarıyla I. Grupta izlenen kredi miktarı 3 trilyon 62 milyar lira oldu. TBB, "Aralık 2020 Kredi Gruplamaları Raporu"nu yayımladı. Rapor, mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının üç aylık kesinleşmiş, bağımsız denetimden geçmiş ve kamuoyuna yayımlanan verileri baz alınarak hazırlandı. Rapora göre, geçen yıl sonu itibarıyla I. Grupta izlenen kredi miktarı 3 trilyon 62 milyar TL oldu. I. Gruptaki krediler, toplam kredilerin yüzde 85'ini oluşturdu. II. Grupta izlenen, yakın izlemedeki kredi miktarı 2019 yılına göre yüzde 23 artarak 370 milyar TL olarak gerçekleşti. II. Grupta izlenen kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 10 oldu.