Kredi kartı, tüketici kredisi ve faizli mevduat alarmı! Flaş karar, harekete geçildi

Banacılık ile ilgili flaş gelişme! Kredi kartı, tüketici kredisi ve faizli mevduat işlemleri başlatılması üzerine harekete geçildi. Kripto paralar finansal sistemin her alanına nüfuz etme arayışına girdi. ABD’de kripto para üzerinden kredi kartı, tüketici kredisi ve faizli mevduat işlemleri başlayınca düzenleme kuruluşları alarma geçti.

Dünyada teknolojinin finans hizmetlerini çok hızlı değiştirdiğini ve düzenleme kurumlarının bu hıza yetişemediğini belirten gazete hacker saldırıları, sahtecilik ve riskli teknolojiler nedeniyle hem müşterilerin, hem finansal piyasaların risk altına girebileceğini hatırlattı.

Hazırlıklar sürüyor

Bilindiği gibi geçen ay kripto para platformu PolyNetwork müşterilerinin 600 milyon dolarını hackerlara kaptırdığını duyurmuş, sonra site kurucularının çağrısıyla paranın önemli kısmının hırsızlarca iade edildiği belirtilmişti.

ABD’de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) kripto paralarla ilgili adımları koordine etmek üzere bir birim oluşturdu. Ancak kripto piyasa kurallarını oluşturmanın en az 1 yıl süreceği belirtiliyor. Wyoming eyaletinde de Kraken Bank adlı bir kuruluşun benzer biçimde yıl sonunda kripto mevduat toplaması bekleniyor.

‘Rehinci’ lisansı vermek istediler

Bu yılın ilk üç ayında, BlockFi’da faiz işleyen hesaplarda tutulan kripto paraların değerinin, para birimlerinin fiyatlarındaki artışla, 4.4 milyar dolardan 14.7 milyar dolara yükseldiği belirtiliyor. Yetkilileri endişelendiren BlockFi, 5 eyalette düzenleme kurumları tarafından soruşturma altında. New York Times haberinde şunları yazdı:

“BlockFi’ın işleyişi, normal bir bankadan farklı değil. Kripto para mevduat alıyor ve buna faiz ödüyor. Teminat olarak kripto para birimi yatıran kişilere dolar cinsi kredi veriyor. İhtiyacı olan kurumlara da kripto para ödünç veriyor. Tüketiciler için şirketin ana cazibesi, kripto para teminatlarının değerinin yarısına kadar dolar cinsi kredi almak. BlockFi resmi olarak banka olmadığı için, sermaye rezervlerini korumak ve bankacılık düzenlemelerini takip etmekle ilgili maliyetlere sahip değil. Kredi notlarını da kontrol etmiyor, bunun yerine müşterilerin kripto teminatının değerine bakıyor.