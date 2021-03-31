Kredi kartı kullananlar dikkat! Asgari ödeme tutarı ve...

Kredi kartı kullanan herkes için geçerli. Kredi kartı kullanan kişi sayısı her geçen gün artıyor. Birçok kişi kredi kart ödemelerinden şikayetçi. Banka müşterilerinin büyük kısmı ekstrelerinin sadece asgari kısmını ödüyor. Kalan borç ise bir sonraki aya yansıyor. Kredi kartı kullanımı bir süre sonra limitlerin yetersiz olması ile içinden çıkılamaz bir duruma geliyor. İşte kredi kartını doğru kullanmanızı sağlayacak ipuçları...

Koronavirüs salgını sonrası online alışverişerin artmasıyla kredi kullanım oranı arttı. Kredi kartı kullanının birçok avantajı bulunuyor. En önemli avataj ise taksit yapma seçeneğinin olması. bunu dışında bnakaların çoğu harcadıkça kazandıran kampanyalar yapıyor. Fakat kredi kartı kullanan birçok kişi kart boçlarını ödeyememekten şikayet ediyor. Tüketicilerin çoğu nerede hata yapıyor? Kredi kartını bilinçli bir şekilde kullanmanızı sağlayacak öneriler...

ASGARİ ÖDEMEYE DİKKAT!

Kredi kartı, doğru yerde ve doğru zamanda kullanıldığında oldukça işlevsel bir ödeme aracı olarak hayatımızda yer alıyor. Ancak onu iyi yönetmeniz gerekiyor. Asgari ödeme tutarı da kredi kartlarıyla ilgili bilinmesi gereken öncelikli konulardan biri. Asgari ödeme tutarı; banka tarafından belirlenen ve kredi kartı borcunuzun son ödeme tarihine kadar yatırmanız gereken en düşük tutarı ifade ediyor. Fakat siz yine de borcunuzun sürekli asgari tutarını ödemeyi tercih etmemelisiniz. Çünkü kalan tutarlar birikip daha sonra ödemenizi zorlaştırabilir. Ödenmeyen borç bir sonraki ekstrenize yansıyor.

HESAP KESİM TARİHİ ÖNEMLİ

Kredi kartı kullanırken özellikle dikkat edilmesi gereken detaylardan biri de kartınızın hesap kesim tarihi. Örneğin; hesap kesim tarihiniz ayın 30’nda ise bir gün öncesinden yaptığınız alışverişin ödemesini kesim tarihinin akabinde yapmak zorunda kalırsınız. Oysaki bu alışverişi ayın 1’nde yaptığınızda ise bu harcama hesap kesim tarihinden sonra yapılan bir harcama olduğundan bir sonraki ayın ekstresine yansır ve ödemesi de bu yüzden bir sonraki aya kalır. Ödeme planınızı biraz daha rahatlatmış olursunuz. Bu nedenle bu tarihe ve hesap özeti kısmına özellikle dikkat etmeniz gerekiyor.

KULLANDIĞINIZ KARTIN ÖZELLİKLERİNİ İNCELEYİN

Birçok banka kredi kartlarına özel kampanyalar yaparak müşterilerini alışveriş yapmaya teşvik ediyor. Bu kampanyaları takip ederek kendinize uygun olanları kullanabilir böylece bankanın sağladığı avantajlardan yararlanabilirsiniz.

HARCAMALARINIZI GELİRİNİZE GÖRE YAPIN

Kredi kartının en büyük dezavantajı nakit para olmadığı için tüketicilerin daha kolay harcama yapabilimesi. Burada önemli nokta ise kartı gerekli harcamalar için kullanmak ve kullanırken kazandığınız parayı harcadığınızı unutmamak. Yanlış yapılan harcamalar ödeme güçlüğüne yol açıyor. O da kredi kartı ödemelerinin aksamasına dolayısıyla da büşterinin bankaya daha fazla faiz ödemesi yapmasına neden oluyor. Kredi kartlarını da tıpkı nakit harcamalar gibi dikkatli kullanmak lazım. İnternet üzerinden daha fazla harcama yapıyorsanız kredi kartını alışveriş sitelerine kayıt etmemek alışveriş yaparken düşünme süresi oluşturmak için bir çözüm olabilir. Market alışverşlerini liste hazırlayarak yapmak da kredi kartı harcamalarınızı azaltmaya yardımcı olacaktır.

KREDİ KARTI BAĞIMLILIK YAPIYOR

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) yapılan araştırma kredi karının bağımlılık yaptığını ortaya çıkardı. Kredi kartı ve fiziki para kullanımının insan beynini nasıl etkilediği araştırıldı. Fiziki para kullanıldığında beyindeki ödül merkezinin uyarılmadığı ancak kredi kartının ödül merkezini uyardığı ortaya çıktı. Bilim insanları kredi kartı kullanımında masraf ne olursa olsun kişinin maliyetleri yeteri kadar düşünemediğini, bunun da daha fazla harcamaya neden olduğunu keşfetti.