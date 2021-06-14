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KPSS şartı aranmıyor! Çok sayıda personel alınacak, işte detaylar...

AA |  14 Haziran 2021 Pazartesi - 1:44 | Son Güncelleme : 14 06 2021 - 1:44

KPSS şartı aranmıyor. Resmi Gazete'de son dakika iş ilanı yayımlandı. İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü sürekli işçi kadrosuna 225 temizlik görevlisi, Yüksek Seçim Kurulu da sözleşmeli olarak 6 çözümleyici ve 3 programcı alacak. Adaylar başvurularını internet üzerinden yapabilecek. Personel alımı farklı şehirlerde olacak.


Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün  taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)  aracılığıyla başvuran adaylar arasından noter kurası ve sözlü sınav sonucuna  göre, İstanbul (30), Ankara (20), Antalya (10), Aydın (10), Ağrı (15), Balıkesir  (12), Bursa (10), Çanakkale (10), Çankırı (30), Erzurum (15), Iğdır (15), Kocaeli  (12), Kütahya (18) ve Niğde'de (18) sürekli işçi kadrosuna 225 temizlik görevlisi  alımı yapılacak.
 
Başvurular 14-18 Haziran tarihleri arasında İŞKUR'un internet sitesi  üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan  başvurular kabul edilmeyecek.
 
Adayların en az ilköğretim en fazla lise mezunu olması, ilan tarihi  itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş ve başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olması,  adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışma ve dış mekanda çalışmasına engel  durumunun olmaması gerekiyor.
 
Kura çekimi 29 Haziran günü saat 10.30’da Göç İdaresi Genel Müdürlüğü  Konferans Salonunda noter huzurunda gerçekleştirilecek.
 
Kura sonrası belirlenen asıl adayların teslim edeceği belgeler  incelendikten sonra şartları taşıdığı tespit edilenler sözlüsınava girmeye  hak kazanacak.
 
Sözlü sınav yeri ve tarihleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün  "www.goc.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.
 
YSK sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak
 
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sözlü sınav sonucuna göre, Seçmen Kütüğü  Genel Müdürlüğünde görev yapmak üzere sözleşmeli 6 çözümleyici ve 3 programcı  istihdam edecek.
 
Başvuruda bulunacak adayların 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı  (KPSS) P3 puan türünden en az 60 alması, Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D)  düzeyinde puan almış olması veya YDS dışındaki sınavlarında bu düzeye eş değer  ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olması gerekiyor.
 
Başvurular, 14-23 Haziran tarihleri arasında "www.ysk.gov.tr" yer alan  aday başvuru formu doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacak.
 
Sözlü sınava, atama yapılacak kadro sayısının 10 katı aday  çağırılacak. Aranan nitelikleri taşıyan adaylardan KPSS P3 puan türünden en  yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacak. Son sıradaki adayla  aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü  sözlü sınava çağrılacak.
 
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ile sınav yeri  YSK'nin internet sitesinden ilan edilmek suretiyle duyurulacak.
 

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