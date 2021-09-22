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Koronavirüs salgınında tüm dünyaya umut olmuşlardı! Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e Nobel kapısı aralandı...

22 Eylül 2021 Çarşamba - 7:50 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 7:50

Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınına karşı geliştirdikleri mRNA aşısıyla hayatlar kurtaran Türk biliminsanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin ile Prof. Dr. Katalin Kariko, Almanya’nın en önemli tıp ödülünün sahibi oldu.


Almanya'da Tıp dünyasının en önemli ödülü kabul edilen “Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter 2022 ödülü” Koronavirüs aşısının mucitleri Dr. Özlem Türeci, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Katalin Kariko’ya verildi. Şahin ve Türeci, Alman biyokimya şirketi BioNTech’in kurucu ortakları iken mRNA teknolojisinin mucidi olarak bilinen Macar asıllı biliminsanı Katalin Kariko ise aynı şirketin ikinci başkanı.
 
 
Paul Ehrlich Vakfı tarafından yapılan açıklamada ödülün Şahin, Türeci ve Kariko’ya mRNA teknolojisini geliştirmedeki başarılarından ötürü verildiği kaydedilirken, “Üç Ödül sahibi, önleyici ve tedavi edici amaçlar için haberci RNA’nın (mRNA) geliştirilmesindeki başarılarından dolayı onurlandırılıyor. Tıbbın bazı alanlarında köklü bir değişiklik başlatması muhtemel bir teknoloji platformu oluşturdular” denildi.
 
 
25’İ NOBEL ALMIŞTI
COVID-19 aşısını geliştiren üçlü, toplam 120 bin Euro değerindeki ödülü 14 Mart 2022’de Frankfurt’taki Pauls Kilisesi’nde düzenlenecek törenle alacak. Şu ana kadar bu ödülü kazanan 128 bilim insanından 25’inin Nobel ödülüne layık görüldüğü belirtildi. (Hürriyet/Murat TOSUN)
 

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