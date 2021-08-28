Koronavirüs hayatlarından çıktı! Dünyanın en şanslı ülkesi: Danimarka 'eski normal'e dönüyor...

Son dakika haberi... Danimarka iki hafta içinde tüm koronavirüs kısıtlamalarını kaldıracağını ve Kovid-19'u 'toplum için kritik bir tehdit' olarak sınıflandırmayı bırakacağını duyurdu.

Gelen son dakika haberine göre; Dünya, yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde. 200 milyondan fazla kişiye bulaşıp, 4 milyonun üzerinde cana mal olan virüs pek çok alışkanlığımızı değiştirmemize neden oldu.

Haliyle pek çoğumuzun aklında bir süredir aynı soru var: Pandemi ne zaman bitecek ve eski normallerimize döneceğiz?

Bu soruya yanıt Danimarka 'dan geldi. Danimarka tüm koronavirüs kısıtlamalarını kaldırmak için harekete geçti. Söz konusu yasakların 2 hafta içinde kaldırılacağı duyuruldu.

Başka bir deyişle Danimarka 2 hafta içinde pandemi döneminden çıkıp 'eski normal'ine dönmek için geri sayıma geçti.

Ayrıca Danimarka, Kovid-19'u 'toplum için kritik bir tehdit' olarak sınıflandırmayı bırakacağını duyurdu. Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, 'Salgın kontrol altında' dedi.

Nüfusunun yüzde 70'inde fazlası aşılı olan Danimarka, bu yeni döndemde koronavirüsü yakında izleyecek ve salgın tehdidinin geri dönmesi halinde yasakların geri getirecek.

Danimarka, Mart 2020'de okulları ve zorunlu olmayan işletmeleri ve hizmetleri kapatarak kısmi bir sokağa çıkma yasağı uygulayan ilk ülkelerden biriydi.

Geçtiğimiz haftalarda toplu taşımadaki maske zorunluluğu kaldıran Danimarka'da iki hafta içinde korona pasaportu zorunluluğu da ortadan kalkacak.

Danimarka, Şubat ayından bu yana günde beşten fazla koronavirüs kaynaklı ölüm görmedi.

Vaka sayıları baz alındığında virüsten en çok etkilenen 69'uncu ülke konumunda bulunan Danimarka'da bugüne kadar 342 bin 474 kişiye Kovid-19 bulaştı.

2 bin 576 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken virüse yakalanan 326 bin 650 kişi taburcu edildi.

Danimarka'daki aktif koronavirüs hasta sayısı 13 bin 248. Bunlardan durumu kritik olanların sayısı ise 21. (Hürriyet)