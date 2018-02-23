Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 23 Şubat Cuma

23 Şubat Cuma gününe ait olan Kanal D yayın akışı, ilk olarak 06:45’de “Kanal D ile Günaydın Türkiye” adlı sabah bülteni ile ekranlara gelecek. Haber dünyasının tüm merak edilen gelişmelerini detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Arka Sokaklar” adlı dizinin yepyeni bölümü karşınıza çıkıyor. Polisiye kesitler sunan dizinin bu bölümünde yine heyecan dolu anlar yaşanıyor. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi almak için haberimizi takip etmeniz yeterli.

Sabah saat 06:45’de “Kanal D ile Günaydın Türkiye” adlı haber bülteni ekranlarınıza dahil olacak. Gündeme özgü tüm sıcak gelişmeler ve ayrıntılar sabah ın ilk saatlerinde yayına geçiyor. Ardından 09:15’de “Hıçkırık” adlı dizi nin tekrar bölümünü izleyebilirsiniz. Hafta içi her gün yayına geçen dizi ile sabahınızı daha renkli ve keyifli kılabilirsiniz. 10:30’da “Magazin D” adlı magazin programı sizlerle olacak. Gündeme özgü merak edilen tüm magazinsel olaylar karşınıza çıkıyor. Ünlülerin camiasında neler olduğunu ve neler geliştiğini öğrenmek istiyorsanız hafta içi her sabah bu renkli programı takip edebilirsiniz.

Saatler 12:45’i gösterdiğinde, Sosyetik Ev Kadınları” adlı keyifli ve renkli bir program yayına başlıyor. Sosyete camiasının önde gelen 5 ismi, hafta içi her gün hayat hikayelerini gözler önüne seriyor. Programda hem yaşamın farklı alanlarına değiniliyor hem de heyecan dolu bir ortam oluşuyor. Gündüz kuşağında ise ilk olarak 14:45’de “Hıçkırık” adlı dizinin yepyeni bölümünü seyredebileceksiniz. Sevilen dizi, heyecan dolu yeni bölümleri ile hafta içi her gün ekranlarınızda!

16:00’da “Arka Sokaklar” adlı dizinin tekrar bölümü başlayacak. Heyecanlı ve gerilim dolu kesitleri ile tüm hayranlarını ekranları karşısına bağlayan diziyi izleyerek anınızı daha dinamik bir atmosfere dönüştürebilirsiniz. Saat 18:45’de “Ahmet Hakan’la Kanal D Haber” adlı haber bülteni ekranlara geçiyor. Siyasetten sağlığa, yaşamdan ekonomiye, spordan piyasaya kadar uzanan geniş içeriği ile tüm merak edilen gelişmeler sizinle olacak.

20:00’da “Arka Sokaklar” adlı dizinin yepyeni bölümü ekranlarınızda! Yeni bölümde yine birbirinden farklı suçlular, dahiyane planlar doğrultusunda pusuya düşürülerek adalete teslim ediliyor, aralarda ise keyifli ve heyecan dolu kesitler seyirciyle buluşturuluyor. Gecenin ilerleyen saatlerine doğru 23:30’da “Gülizar” adlı dizinin tekrar bölümü sizlerle! Hemen ardından da 01:45’de ve 04:00’da iki yerli dizinin tekrar bölümü başlayacak.