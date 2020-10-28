Kamu personel alımı 2020! Devlete bağlı kurumlara binlerce memur, sözleşmeli personel ve işçi alınacak!

KPSS'nin açıklanmasının ardından pek çok kişi devlete kademelerinde memur olmak için Devlet Personel Başkanlığı ilanlarını takip ediyor. Devlete bağlı kurum ve kuruluşlara binlerce teknisyenden, sağlık personeline, sekreter ve büro personelinden maliye uzman yardımcısına kadar pek çok kadroda memur, işçi, sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, Başvurular nasıl yapılır? İşte Devlet Personel Başkanlığı ilanları ve kamu personeli alımı başvuru şartları!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak Devlet Personel Başkanlığı ilanları pek çok kişi tarafından araştırılıyor. KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından devlet kademelerinde memur olmak isteyenler Devlet Personel Başkanlığı ilanlarını takip ediyor. Peki, Memur alımı ilanları yayılandı mı? Hangi kurumlara memur ve personel alımı yapılacak ? İşte Devlet Personel Başkanlığı memur ve kamu personel alım ilanları...

İş arayanlar, kariyerini devletin kurumlarında devam etmek isteyenler için Türkiye’nin birçok yerinde memur, işçi ve sözleşmeli personel alımı yapılıyor. Kamuya her kademede binlerce personel ve memur alımı gerçekleştiriliyor. Devlete bağlı kurum ve kuruluşlara teknisyenden, sağlık personeline, sekreter ve büro personelinden maliye uzman yardımcısına kadar pek çok kadroda memur, işçi, sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 2 UZMAN ALIYOR!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı üniversitelerin Mühendislik, Fen-Edebiyat, İletişim, Eğitim ve Güzel

Sanatlar Fakültelerinden mezun uzman kadrosunda sözleşmeli personel istihdam edecek. Adayların KPDS ,YDS,YÖKDİL veya eşdeğer sınavlardan en az (C) düzeyinde dil belgesine sahip olmaları gerekiyor.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EZ AZ LİSE MEZUNU 92 SAĞLIK PERSONELİ ALIYOR!

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere hemşire, ebe, eczacı, röntgen teknisyeni, laborant, psikolog ve acil yardım teknisyeni kadrolarında 92 sözleşmeli personel alıyor. Başvuru yapacak adayların KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2020 KPSSP3, önlisans mezunları için 2018 KPSSP93, lise mezunları için 2018 KPSSP94 puanları esas alınacak.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BERLİN KONSOLOSLUĞU SEKRETER ALIYOR!

Türkiye Cumhuriyeti Berlin Başkonsolosluğunda münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna Türk Uyruklu personel alınacak. Adayların en az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmaları ve kamu haklarından yoksun bulunmamaları gerekiyor. Başvurular KPSS'siz gerçekleştirilecek. Adaylara, Türkçe’den Almanca’ya çeviri, Almanca’dan Türkçe’ye çeviri, Türkçe Kompozisyon, Matematik konularından sınav yapılacak.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ SUBAY ALIYOR!

Türk Silahlı Kuvvetlerine, Milli Savunma Üniversitesinde ve Kuvvet Komutanlıklarında görevlendirilmek üzere 2020 yılı dışa kaynaktan muvazzaf subay alınacak. Adaylardan lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1993 ve daha sonraki doğumlular), Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1988 ve daha sonraki doğumlular) başvuru yapabilecek.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 175 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 175 müfettiş yardımcısı alıyor. Başvuru yapacak adayların, ÖSYM tarafından (A) gruvu kadrolar için 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) KPSSP17, KPSS18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmaları gerekiyor. Başvuru yapan adaylar klasik usülde yazılı ve ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı sınavdan geçecek. Başvurular, Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi internet sitesindeki sınav başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK!

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü'ne büro personeli alınacak. Başvuru yjapacak adayların lisans mezunu olmaları ve üst düzey yönetici asistanı olabilme ile ilgili eğitim sahibi olmaları ve en az 80 saatlik eğitimlerini belgelendirmeleri gerekiyor. Ayrıca, İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili eğitim sahibi olmaları ve 2020 KPSS P3 puan türünden en az 65 puan almaları gerekiyor. Adaylar başvurularını www.mgü.edu.tr adresinden başvuru formunu doldurarak ve istenen belgeleri de ekleyerek üniversitenin Personel Daire Başkanlığı'na şahsen başvuru yapmaları gererkiyor. Son başvuru tarihi ise 9 Kasım olarak belirlendi.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNİKER ALIYOR!

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tekniker pozisyonuna en az lise mezunu sözleşmeli personel alıyor. Başvuru yapacak adaylardan ön lisans mezunu olanların KPSSP93 puanı ile Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri, Bilgisayar programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama ön lisans programlarının

birinden mezun olmaları gerekiyor.

Başvuru yapacak ortaöğretim mezunlarının ise, Metal Teknolojisi bölümünden mezun olmaları ve KPSS P94 puanı almış olmaları gerekiyor.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 500 UZMAN YARDIMCISI ALACAK!