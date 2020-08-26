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İsrail'den, Lübnan sınırına bombalı saldırı

İHA |  26 Ağustos 2020 Çarşamba - 1:45 | Son Güncelleme : 26 08 2020 - 1:45

İsrail ordusu, İsrail Lübnan sınırında sızma girişimi bahanesiyle bölgede aydınlatma fişekleri ve fosfor bombaları attı.


İsrail ordusu, İsrail Lübnan sınırında sızma girişimi bahanesiyle bölgede aydınlatma fişekleri ve fosfor bombaları attı. Ordu ayrıca, Lübnan sınır hattından ateş açıldığı duyururken, bölgedeki halka evlerinde kalmaları ve sokağa çıkmama uyarısında bulundu. İsrail medyası, olayın Başbakan Netanyahu yakın bir bölgede bulunduğu sırada gerçekleştiğini aktardı.

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İsrail Lübnan bomba
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