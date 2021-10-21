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Irak ordusundan flaş hamle! Suriye sınırına bariyer kurdu

AA |  21 Ekim 2021 Perşembe - 18:20 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 18:20

Irak ordusu, ülkeye teröristlerin sızmasını önlemek için Suriye sınırına dikenli teller ve gözetleme kulelerinden oluşan 650 kilometrelik güvenlik bariyeri kurulduğunu açıkladı.


Irak ordu sözcüsü Yahya Resul, resmi haber ajansı İNA'ya yaptığı  açıklamada, Suriye topraklarındaki terör örgütlerinin ülkesi için hala tehlike  arz etmeye devam ettiğini belirtti.
 
Sözcü Resul, Suriye tarafı ile birlikte gözetleme kuleleri, termal  kameralar ve dikenli tellerden oluşan 650 kilometre uzunluğundaki güvenlik  bariyerini tamamladıklarını kaydetti.
 
Irak güvenlik güçlerinin ülke sınırlarını iyi bir şekilde koruduğunu  dile getiren Resul, Irak-Suriye sınırının tamamını kontrol altına almak ve  teröristlerin Irak'a sızmasını engellemek istediklerini aktardı.
 
Suriye sınırından terör örgütü DAEŞ ve PKK unsurlarının sızma  girişimleri uzun süredir Irak için güvenlik endişesi oluşturmaya devam ediyor.
 

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Irak Suriye sınırı terörist
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