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ING Türkiye'den flaş karar! İmzalar atıldı ve...

AA |  23 Haziran 2021 Çarşamba - 11:50 | Son Güncelleme : 23 06 2021 - 11:51

ING Türkiye resmen duyurdu. İmzalar atıldı, süreç tamamladı. Yüzde 111 seviyesine ulaştı. ING Türkiye, bankanın sürdürülebilirlik bağlantılı ilk işlemi olma özelliği taşıyan 300 milyon avro tutarında sendikasyon kredisine, 11 ülkeden 22 bankanın katılımıyla imza attı.


ING Türkiye önemli bir karara imza attı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING N.V. ve Emirates NBD Capital  Limited’in sürdürülebilirlik koordinatörü, Emirates NBD Capital Limited'ın işlem  koordinatörü ve Emirates NBD Bank (P.J.S.C.)'nin ajan banka olarak görev aldığı  işleme kreditörler tarafından gelen talep, bankanın hedeflediği tutarın yüzde  111'i seviyesine ulaştı.               
 
ING Türkiye, dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere 269 milyon  avro ve 37 milyon dolar olarak toplam 300 milyon avro tutarında sürdürülebilirlik  bağlantılı sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attı.             
 
  Dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak 367 gün vadeli  sendikasyon kredisinin maliyeti "Libor yüzde 2,50" ve "Euribor yüzde 2,25" olarak  gerçekleşti.             
 
  ING Türkiye, sendikasyon kredisi için üç sürdürülebilirlik performans  kriteri belirleyerek yurt dışı borçlanmasını da bankanın stratejisine uyumlu hale  getirdi. Bankanın sağladığı sürdürülebilirlik bağlantılı kredilerin artırılması,  elektrik tedarikinde yenilenebilir kaynakların payında artış ve kadın çalışan  oranı dengesinin korunmasından oluşan performans kriterlerine ulaşılması  durumunda, sendikasyon kredisinin maliyetlerinde iyileştirme sağlanacak.                                -
 
"Bankacılık sektörünün dönüştürücü gücüne inanıyoruz"                             
 
  Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper  Gökgöz, "Sürdürülebilir ve sorumlu bankacılık temelleri üzerine inşa edilen iş  modelimiz ile ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliğe öncelik veriyor  ve sürdürülebilirliği tüm iş yapış biçimimize yön veren bir anlayış olarak  görüyoruz."ifadesini kullandı.               
 
ING olarak, sürdürülebilir bir dünya hedefinde bankacılık sektörünün  dönüştürücü gücüne inandıklarını belirten Gökgöz, şunları kaydetti:           
 
"Finansal piyasaları da etkisi altına alan salgının getirdiği  zorluklara rağmen Türk ekonomisine kazandırılan bu yeni kaynak, ING Türkiye’ye ve  Türk bankacılık sektörüne olan güveni bir kez daha ortaya koyuyor. Ticaretin  finansmanında müşterilerin farklı ihtiyaçlarına en uygun çözümleri, en iyi imkan  ve fırsatlarla sunmak için çalışıyoruz. Bankamızın sürdürülebilirlik bağlantılı  ilk sendikasyon kredisi olma özelliğini taşıyan bu işlemle sağlanan kaynak da  aynı amaç doğrultusunda kullanılacak. Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına  daha kapsamlı bir çeşitlilikte yanıt vererek yerel ve küresel rekabette her zaman  bir adım önde olmalarını sağlamaya devam edeceğiz."             

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