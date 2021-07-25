İnanmamanız gereken en büyük gıda mitleri!

Avustralyalı Diyetisyen Susie Burrell en yaygın gıda mitlerini yıktı. Diyetisyen Burrell yazısında, yumurtaların kolesterolü artırmadığını, zeytinyağının yanmadığı ve yüksek şeker seviyeleri nedeniyle meyveden kaçınmanılmaması gerektiğini gibi öneriler bulunuyor.

Sidney'den Diyet isyen Susie Burrell, yanlış yorumlanan veya beslenme gerçekleri olarak kabul edilen bazı yaygın gıda mitlerini çürüttü.

Susie Burrell, yumurtaların kolesterolü artırdığı ve şeker oranı yüksek olduğu için meyvelerden kaçınılması gerektiği gibi yayın inanışların gerçek olup olmadığını araştırdı. Kendi web sitesinde Burrell "Beslenme ile ilgili bilgi akışına rağmen hala doğru olmayan birkaç inanç var" diye yazdı.

EFSANE: YUMURTA KOLESTEROLÜ ARTIRIR

Burrell, yumurtaların kolesterol seviyelerini yükselttiğine dair bir numaralı beslenme efsanesine değindi ve bunun doğru olmadığını söyledi. Kolesterolünüzü etkilemeden sabah kahvaltınız veya öğle yemeğiniz için bir veya iki yumurtanın tadını çıkarmaya devam etmeniz gerektiğini belirten Burrell, “Daha ziyade, yüksek kolesterolünüz olup olmadığını belirleyecek olan diyet yağ dengemiz, kalori alımımız ve bireysel genetiktir” dedi.

EFSANE: MEYVE ŞEKERİ YÜKSEKTİR VE BUNDAN KAÇINILMALIDIR

Meyve, günlük tüketilmesi gereken sağlıklı bir besin türü olarak bilinirken, bazıları yüksek şeker seviyeleri nedeniyle meyve alımını azaltma eğilimindedir.

Burrell, meyve yemenin faydalı olduğunu bu önemli vitamin ve lif kaynağını beslenme programından çıkarmamak gerektiğini söylüyor. Burrell, düzenli olarak meyve yemek kilo vermede yardımcı olacağını belirterek "Meyve şeker fruktoz içermekle birlikte, aynı zamanda bol miktarda lif ve temel besin içerir ve günde birkaç parça meyvenin zarar vermez" dedi.

EFSANE: ZEYTİNYAĞI ISITILMAMALI

Zeytinyağındaki, mevcut antioksidanların yağın yanmasını engellediğini söyleyen Diyetisyen Susie Burrell zeytinyağının yemek pişirirken kullananılabilecek en iyi bir seçim olduğunu söyledi. Özellikle sızma zeytinyağının, beyin, kalp, eklemler ve kaslar için fayda sağlayan en sağlıklı yağ olduğunu dile getiren Burrell, zeytinyağının ayçiçek veya diğer bitkisel yağlara kıyasla daha sağlıklı olduğuna dikkat çekti.

EFSANE: BİTKİSEL SÜTLER, HAYVANSAL SÜTLERDEN DAHA İYİDİR

Kuruyemiş bazlı sütler, süt ürünlerine toleransı olmayanlar için mükemmel bir çözüm, ancak kasten hayvansal süt tüketmemeyi tercih edenler, vücudun ihtiyaç duyduğu temel besin maddelerini muhtemelen kaçırıyor. Burrell, "Sütten aldığımız temel besinler protein ve kalsiyumdur ve badem sütünün tam anlamıyla bunlardan hiçbirini içermediğini hatırlamak önemlidir" dedi.