Hesaplara en az 1317 lira yatırılıyor! Ödemeler başladı, hemen...

Yüz binlerce kişiye güzel haber! Ödemeler yapılmaya başlandı. Hesaplara en az 1317 lira yatırılıyor. Bakan beklenen haberi duyurdu. Mart ayına ilişkin ödemelere devam ediliyor. Eğer paranız henüz hesabınıza geçmediyse, 29 Mart'a kadar ödemeler sürecek. İhtiyacı olan kişilere devlet farklı isimlerle destek ödemesi yapıyor. Mart ayına ilişkin şartlı eğitim ile şartlı sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımları kapsamında yapılan sosyal yardım desteği ödemeleri başladı. Hangi hastalık için ne kadar ödenecek? Desteklerin şartları neler? İşte destek ödemeleri ile ilgili detaylar.

Yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor. İhtiyacı olan vatandaşlara katkı için farklı isimler altında karşılıksız ödeme yapılıyor. Mart ayına ilişkin şartlı eğitim ile şartlı sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımları kapsamında yapılan sosyal yardım desteği ödemeleri başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üç nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 2 milyon 667 binden fazla ihtiyaç sahibine, toplamda 274.3 milyon liralık ödeme yapılacağını açıkladı.

Buradaki en büyük payı çocuklu aileler alıyor. Çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağında olan çocuklar ve 0-6 yaş arasında olan çocuklar ile gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve loğusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini belirten Bakan Selçuk, toplam 2 milyon 665 bin kişiye, 271.1 milyon lira ödeme yapılacağını açıkladı.

ÇOCUKLU AİLELERE DESTEK

Çocuklu ailelere yapılan desteklerde şu detaylar var: 3294 sayılı yardım yani şartlı eğitim yardımı: Ödeme tutarı, ilkokula giden kız çocukları için aylık 50 lira, erkek çocukları için 45 lira. Ortaöğretimde ise erkek öğrenciye aylık 55 lira, kız öğrenciye aylık 75 lira ödeniyor. Ödemeler 2 aylık olarak PTT hesaplarına yatıyor. Yardım için ailenin sosyal güvencesinin olmaması gerekiyor.

ÇOKLU DOĞUM YARDIMI

Çoklu doğum yardımı: Muhtaç ailelere ikiz, üçüz gibi çoklu doğum sonrasında 0-24 ay arası çocukların bakımı için çocuk başına 150 lira ödeme yapılıyor. Ödemeler 2 ayda bir yatırılıyor. Yardım en fazla 24 ay sürüyor. Gelir şartı 852 lira.Doğum yardımı: Birinci çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse 600 lira tutarında bir defaya mahsus ödeniyor. Başvurular; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezleri’ne yapılıyor. Ödeme 1 ay içinde yatıyor ve PTT’den çekiliyor.

29 MART'A KADAR DEVAM EDECEK

Ayrıca kronik hastalığı olanlara da nakdi yardım var. Martta 1.929 ihtiyaç sahibine 3.2 milyon lira destek sağlanacak. Kronik hastalık yardım ödemeleri 25 Mart 2021 itibarıyla başladı, diğer ödemeler ise 24 Mart 2021 itibarıyla başladı ve 29 Mart 2021 tarihine kadar gerçekleştirilecek.

KRONİK HASTALIK DESTEKLERİ: EN AZ 1317 LİRA ÖDEME

Kronik hastalık desteklerine baktığımızda ayrıntılar şöyle:Tüberküloz ve SSPE hastalarına yardım: Bu yardımdan muhtaç olduğu tespit edilen, tüberküloz ve SSPE hastalığından muzdarip kişiler yararlanabiliyor. Bu kişilere düzenli olarak aylık 1.658 lira ödeniyor.

Silikozis hastalarına: Silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az yüzde 15 oranında kaybedenlere yapılan ödemedir. Hafif silikozis aylığı (yüzde 15-34) 1.317 lira, orta silikozis aylığı (yüzde 35-54) 1.505 lira, ağır silikozis aylığı (yüzde 55 ve üzeri) 1.677 lira.