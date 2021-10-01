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HDP'li eski Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'a hapis cezası

AA |  01 Ekim 2021 Cuma - 19:14 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 19:14

Hakkari'de HDP'li eski Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın da aralarında bulunduğu 25 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay ile 17 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.


Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 17 Ekim 2019'da  tutuklanan Yaşar'la birlikte aralarında HDP ve DBP'li eski meclis üyeleri ve  parti yöneticilerinin de bulunduğu 26 sanığın yargılandığı davanın karar  duruşması görüldü.
 
Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Yaşar, tutuklu bulunduğu  cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı, diğer  sanıklar katılmadı. Sanıkların avukatları da salonda hazır bulundu.
 
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yaşar, beraatını talep etti.
 
Avukatların savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, Yaşar ve tutuksuz  yargılanan Abdulvahit Şahinoğlu ile Mehmet Çapraz'a "silahlı terör örgütüne üye  olmak" suçundan 17 yıl 6 ay, tutuksuz yargılanan 22 sanığa da aynı suçtan 8 yıl 9  ay hapis cezası verdi.
 
Yaşar'ın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan  beraat etmesine karar veren mahkeme heyeti, Şahinoğlu ve Çapraz hakkında da  yakalama kararı çıkardı.
 
Sanıklardan DBP'li eski Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin ve  Tacettin Safalı'nın dosyası da tefrik edildi.
 
Terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 Ekim  2019'da gözaltına alınan Yaşar, 17 Ekim'de "silahlı terör örgütüne olmak"  suçundan tutuklanmıştı.
 

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Hakkari HDP Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar
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