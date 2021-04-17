Hafta sonu kuaförler ve berberler açık mı? Cumartesi pazar kuaförler ve berberler açık mı?

Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde kısmi kapanma başladı. Salgın önlemleri kapsamında ülke genelinde birçok işletme kısıtlamaya tabi tutulurken yayımlana genelgede faaliyetlerine ara verecek işyerleri de açıklandı. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinin yeni döneminin ilk hafta sonu yasağında pek çok kişi de kuaför ve berberlerin açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, Hafta sonu kuaförler ve berberler açık mı? Kuaförler, berberler ve güzellik merkezleri kapandı mı? Cumartesi pazar kuaförler ve berberler açık mı? İşte kuaför ve berberler ile ilgili son durum...

Koronavirüste yaşanan vaka artışları ve mutasyon nedeniyle hükümet tarafından uygulamaya konulan Türkiye geneli kısmi kapanmanın ilk hafta sonu yasağı başladı. Ramazan ayının gelmesi ve koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesiyle birlikte yeni ek tedbirler getirildi. Kısmi kapanma olarak tanımlanan bu yeni dönem ile ilgili alınan kararlar İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 81 il valiliğine gönderildi. Genelgede faaliyetlerine ara verecek işyerleri de açıklanırken, bazı işyerlerinin de çalışma saatleri değiştirildi. Bu işyerleri arasında, kuaförler, berberler ve güzellik merkezleri bulunuyor. Hafta sonu yasağında binlerce kişi, kuaför ve berberlerin açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, Hafta sonu kuaförler ve berberler açık mı? Kuaförler, berberler ve güzellik merkezleri kapandı mı? Cumartesi pazar kuaförler ve berberler açık mı? İşte kuaför ve berberler ile ilgili son durum...

KUAFÖR VE BERBERLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile güzellik merkezleri/salonlarının faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar geçici olarak ara verildi. Hem kuaför hem de güzellik merkezi/salonu niteliğinde olan iş yerleri Ramazan boyunca sadece kuaförlik hizmeti sunabilecekler, güzellik merkezi hizmetlerini sunamayacaklar.

Berber ve kuaförler ise hafta içi saat 07.00’den 18.00’e kadar faaliyetine devam edecek.

14 Nisan 2021 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde yer alan karar şu şekilde:

"Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.

Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,

Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler. Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.

Genelge ile güzellik merkezlerinin/salonlarının faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar geçici olarak ara verildiğinden hem kuaför hem güzellik merkezi/salonu niteliğinde olan iş yerleri Ramazan ayı boyunca sadece kuaförlük hizmeti sunabilecekler, güzellik salonu hizmetleri ise sunamayacaklar."