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Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Vakalar patladı, yeniden geliyor, tüm Türkiye'de...
Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarının kalkmasının ardından tüm Türkiye'de kısa bir süre düşüş trendine giren vaka sayıları son günlerde tekrar artışa geçti. Herkes vakaların artışıyla birlikte yeni tedbirlerin ve sokağa çıkma yasaklarının tekrar gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Delta varyantı etkisini daha çok hissettirirken, uzmanlardan tedirgin eden 4. dalga açıklamaları da peş peşe geliyor.
Öte yandan 22 Temmuz koronavirüs tablosu belli oldu. Tabloda korkutan artış dikkat çekerken, son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 10-16 Temmuz tarihleri arasındaki haftalık vaka haritasını paylaştı. İşte vaka sayısı en çok artan iller...
Öte yandan 22 Temmuz koronavirüs tablosu belli oldu. Tabloda korkutan artış dikkat çekerken, son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 10-16 Temmuz tarihleri arasındaki haftalık vaka haritasını paylaştı. İşte vaka sayısı en çok artan iller...