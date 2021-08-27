Forma, çanta, kırtasiye malzemelerine yüzde 30 zam!

Okullar 6 Eylül Pazartesi günü yeni eğitim yılına ‘yüz yüze’ başlayacak. Mart 2020’den bu yana eğitim çoğunlukla uzaktan yapıldığından şimdi velileri ve öğrencileri yeniden okul alışverişi telaşı sardı. Alışverişte ilk sırayı forma alıyor. Öğrenciler sıralarına büyümüş olarak dönmeye hazırlanırken, evdeki formalar giyilemeden küçüldü. Kırtasiye malzemelerine ise yüzde 30 zam geldi.

Veliler çocuklarının okulda kullanacağı forma, çanta, kırtasiye malzemeleri gibi ihtiyaçları tamamlamak için bugünlerde market ve kırtasiyecilerle forma satan mağazaların yolunu tutuyor. Yaklaşık 2 senedir uzaktan eğitim gören ve bu süreçte büyüyen çocuklar için ihtiyaç listesinin ilk sırasında okul forması yer alıyor.

Önceki senelerde forma iki sene üst üste giyilebiliyordu. Ancak iki sene önce alınan formalar fazla giyilmediği için yeni kalsa bile geçen zamanda çocuklar büyüdüğünden artık kullanılamaz hale geldi. Özellikle 1’inci sınıfın ilk dönemi okula gidip, 6 Eylül’de 3’üncü sınıfa başlayacak olan öğrencilerin formaları kullanılamadan küçüldü.

Geçtiğimiz eğitim dönemine oranla formaların fiyatları arttı. İstanbul ’un Fatih semtindeki mağazalarda fiyat artışı yüzde 30’u bulurken, Eyüp, Beyoğlu Şişli , Kâğıthane gibi semtlerde bu oran yüzde 10-15 arasında değişiyor. Mağaza sahipleri ve üreticiler fiyatlardaki artışı dolar ve Euro kuruna bağlı olarak kumaş fiyatlarının da artmasına bağlıyor.

OKUL ÇANTASI KAÇ LİRAYA DOLUYOR?

Okul çantasını doldurmanın maliyeti hem sınıfa hem de ürün kalitesine ve nereden alındığına bağlı olarak 310-2 bin lira arasında değişiyor. Bu tutara forma, ayakkabı, eşofman gibi ürünler de dahil. Özellikle spor ayakkabı, en pahalı ürün olarak öne çıkıyor. İstanbul’un çeşitli yerlerindeki kırtasiyeleri, zincir marketleri ve e-ticaret sitelerini ziyaret ederek yaptığımız araştırmayla ortalama fiyatları listeledik:

- Okul forması: 70-120

- Spor ayakkabı: 60-1000

- Sırt çantası: 30-200

- Beslenme çantası: 30-110

- Kalem kutusu: 4-70

- Defter: 5-35

- Resim defteri: 7-30

- Müzik defteri: 5-35

- Kuru boya kalemi (12 renk): 20-40 - Pastel boya (12 renk): 15-50

- Sulu boya (12 renk): 15-50

- Guaj boya (10 renk): 15-45

- Resim Fırçası: 3-15

- Kurşun kalem: 1.5-3

- Silgi: 1.5-6

- Kalemtraş: 2-8

- Su matarası: 14-50

- Cetvel: 8-45

- Makas: 5-30

- Yapıştırıcı: 10-25

- Karton, el işi kâğıdı: 5-25

- Ataş: 5-10

- Toplam: 316-2.057

ÖZEL OKUL FORMASINDA LOGO FARKI