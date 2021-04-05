Erdoğan'dan 'Montrö' bildirisine sert tepki: Bu işin merkezinde ana muhalefetin kendisi var!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Gece yarısı yayımlanan bildiri kesinlikle ark niyetli bir girişimdir. 104 tanesi bir araya gelerek darbe imalı bildiriler yayınlayamazlar. Hiçbir emekli kamu görevlisinin böyle bir yola tevessül etme hakkı yoktur.

Kıbrıs'tan Karabağ 'a kadar verdiğimiz mücadelenin hiçbirinde ülkemiz için destek bildirisi yayınladıklarını görmedik. 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletimizin yanında olduklarını görmedik.

Ancak geçmişi darbeler ve bildirilerle dolu bir ülkede bir gece yarısı 104 emekli amiralin böyle bir girişimde bulunması kabul edilemez. Bunun adına ifade özgürlüğü diyemeyiz. İfade özgürlüğü, ülkenin mevcut yönetimini darbe imalı bildiriyle tehdit etmeyi kapsamaz. Bu tarz ifadeler dünyanın her yerinde demokrasiye, milli iradenin üstünlüğüne saldırı olarak kabul edilir.

Yayımlanan bildirinin milletimiz nezdinde bu derece sert tepki göstermesinin nedeni de çok büyük bir kampanyanın parçası olarak algılanmış olmasıdır.