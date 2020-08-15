Emekliye intibak, ek ödeme ve indirim! Flaş gelişme, bir ilk gerçekleşti...

Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren çok önemli gelişme. İlk kez yapıldı. Emeklilere intibak, aile yardımı, indirim de masada. Kamu Personeli Danışma Kurulunun (KPDK) gündeminin belirlenmesi için memur konfederasyonları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplandı. Yeniden bir araya gelinecek gündeme ilişkin çalışma yapılacak.

Kamu Personeli Danışma Kurulunun (KPDK) gündeminin belirlenmesi için memur konfederasyonları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, KPDK toplantısının gündem odaklı gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı anımsatılarak, toplantı gündeminin belirlenmesi için tarafların katılımıyla hazırlık toplantısı yapıldığı belirtildi. Hazırlık toplantısının Çalışma Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "KPDK hazırlık toplantısında Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yetkilileri, KPDK için gündem önerisi oluşturmak amacıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. KPDK hazırlık toplantısı neticesinde öne çıkan konuların detaylarının ve kurul gündemine taşınabilecek konuların netleştirilmesi için ikinci kez bir araya gelme kararı alındı."

Toplantılarda, kamu görevlilerinin öncelikli çözüm beklediği sorunlar, öncelik sırasına göre gündeme alınacak. "KPDK gündemli olarak icra edilsin." önerisi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından geçen yıl kabul edilmişti. Geçmişte, "ek gösterge, gelir vergisi, kariyer -liyakat ihtiyacı, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ihtiyacı, 4B'ye geçen 4C'liler, üniversiteli işçiler, derece kademe sınırlamasının kaldırılması, izinlerin iş günü hesabına göre yapılması, grev ve siyaset hakkı, 4688 sayılı yasanın eksiklikleri, Ekonomik Sosyal Konseyin toplanması, dini bayram ikramiyesi, sürgün, mülakat" gibi birçok gündem maddesiyle gerçekleştirilen KPDK toplantılarının, gündemli olarak icra edilmesi 2020'de hayata geçirildi. Toplantıda, kamu görevlilerinin ivedi çözüm beklediği sorunlar, öncelik sırasına göre gündeme alınacak.

MEMUR-SEN’İN TALEBİ

Memur-Sen’in KPDK’ya emekliler için taşıyacağı taleplerden biri de intibak olacak. Bu konudaki beklenti; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na, toplu sözleşme görüşmeleri başlamadan önce sunulan talep metninde de yer almıştı. Memur-Sen, “Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olan düşük maaş sahiplerine, aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin” diyor.

SSK’LILARA DA UMUT OLUR

Eğer anlaşma sağlanırsa, kamuda aynı görevden emekli olmuş kişiler arasındaki kurum kaynaklı maaş farkı kapatılacak. Maaşı düşük kalanlar, ilave ödeme elde edecek. Bu talebin hayata geçmesinin, intibak isteyen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yolu açabileceği belirtiliyor.

İŞTE TALEPLER

Emekliler yıllardır taleplerini dile getiriyor ve KPDK'da çözülmesini bekliyorlar. İşte o talepler...

Emeklilere de memurlar gibi aile yardımı verilsin.

Emekli kamu görevlileri, toplu taşımadan ücretsiz yararlandırılsın.

Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin.

Emekli kamu görevlileri, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen tüm eğitim ve dinlenme tesislerinden, yüzde 50 indirimli yararlansın.

Emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve emeklinin intibak zammı beklentisini şu sözlerle anlatmıştı. 2000 öncesinde emekli olanlar ile sonrasında emekli olanların aylıkları arasında farklılıklar bulunduğunu belirterek, 2000'den sonra emekli olanların aleyhine olan bu farklılığın intibakla giderilebileceğini söyledi.2000'den sonra emekli olanlara intibak uygulanmasını yıllardır talep ettiklerini anımsatan Ergün, "2000 yılı öncesi ile 2000 sonrası emeklilerin aylıkları arasında ortalama 300 lira fark söz konusu. 2000 öncesinde emekli olanlar için yapılan intibakın, yeni yılda 2000'den sonra emekli olanlara da uygulanmasını istiyoruz" demişti.