Emeklilere çifte zam müjdesi! Ve belli oldu 1750 lira...

Türkiye'deki 13 milyon emekli ile ilgili iki güzel haber geldi. İlkini Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu. Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1.000’er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Ödemeler o tarihten beri aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar ödenen ikramiye tutarı 64 milyar lirayı geçti. Yaklaşık 13 milyon emeklinin merakla takip ettiği ödeme tarihleri ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ’ın açıklamalarıyla netlik kazandı. Üstelik bu yıl ikramiyeler hem zamlı hem de bayramdan 1 hafta, 10 gün önce ödenecek. Erdoğan, enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim. Emeklilerin şartlarının daha da iyileşmesine hazırlanıyoruz” demişti.

BİN 162 LİRA TAHMİNİ...

Bu hesapta da hangi dönemin ve oranın baz alınacağı daha sonra Resmi Gazete ’de yayımlanacak kararla netleşecek. 2020 yılı enflasyonu baz alınırsa ikramiyelerdeki artış yüzde 14.60 olacak. Bir başka deyişle ikramiyeler 1.000 liradan 1.146 liraya çıkacak. Eğer son açıklanan yüzde 16.19 yıllık enflasyon baz alınırsa ikramiye 162 lira artışla 1.162 liraya yükselecek.2018, 2019 ve 2020 yıllarında ikramiyeler sabit kalmıştı. Şayet bu dönemleri de kapsayacak bir iyileştirme yapılırsa bu durumda 3 yılın enflasyon artışıyla yaklaşık 450-500 lira civarında bir enflasyon zammı gündeme gelebilecek. Buradaki artış tamamen bütçe dengelerine göre belirlenecek ve resmi açıklamayla netleşecek. Emeklilerin temmuz ayında da enflasyon farkı verilmesi bekleniyor.

DUL VE YETİME ÖDEME NE KADAR?

Vefat eden sigortalılardan dolayı aylık alan hak sahiplerinin (dul, yetim) bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılıyor. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa maaş ödeniyorsa ikramiye de o oranda paylaştırılıyor. 2020 sonu enflasyonunun baz alınacağı senaryoyla ikramiyenin 1.146 lira olacağını varsayarsak bu durumda vefat eden emeklinin eşine 573 lira, yetim çocuğa 286.5 lira ikramiye ödemesi yapılacak. Bir işte çalışmadığı, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almadığı için eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta olan dul eşe ise 859.5 lira ikramiye ödenecek.

BİRDEN FAZLA MAAŞ ALANLARIN DURUMU

Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılacak. Örneğin; emekli aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı da alan bir emekliye, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden 1.146 lira tutarında bayram ikramiyesi yatırılacak.

YENİ BAŞVURANA VERİLECEK MI?

Evet. Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte değil bayramın olduğu ayda SGK ’dan gelir ve aylık alma hakkı olan kişilere yapılacak. Bu kapsamda mayısa kadar emeklilik dilekçesi veren SSK ’lılar ve Bağkur ’lular ile memurlar, bayram ikramiyesi alabilecek. Yeni emeklinin ikramiyesi, ilk maaşıyla yatacak

KIMLERE EVINDE TESLIM EDILECEK?

65 yaş üstü vatandaşların isterlerse ikramiyeleri elden teslim edilebilecek. Yine hasta olup da ikramiyesinin evde ödenmesini isteyenlere kolaylık sağlanacak. Bunun için bankayla irtibata geçilmeli.

BANKALAR EMEKLİ İÇİN YARIŞA GİRDİ

İkinci güzel haber ise 3 yılda bir verilen emekliye promosyon. Emekli maaş promosyonu için bankalar yarışa girdi. Ödeme miktarları bin 750 liraya kadar çıktı.

ARKADAŞINI GETİRENE FARK ÖDEMESİ

Garanti BBVA, "Emekli Arkadaşını Davet Et" kampanyasıyla emekli arkadaşlarını maaşını taşıması için davet eden mevcut emekli maaş müşterilerine her davet için 150 TL nakit ek promosyon veriyor. Garanti BBVA'nın açıklamasına göre, farklı bir bankadan emekli maaşını alan emekliler, maaşını Garanti BBVA'ya taşımaları durumunda 1.500 liraya varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Banka, ayrıca başlattığı kampanya kapsamında emekli arkadaşlarını maaşını taşıması için davet eden mevcut emekli maaş müşterilerine her davet için 150 TL nakit ek promosyon veriyor. Garanti BBVA'nın hem mevcut emekli maaş müşterileri hem de yeni emekli maaş müşterileri kazanmaya devam ediyor. Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 1.000 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.250 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 1.500 TL nakit promosyon ödemesi yapacak. Garanti BBVA müşterisi emekliler, şubeye gitmeye gerek kalmadan, Garanti BBVA Mobil veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla emekli maaşlarını kolayca Garanti BBVA'ya taşıyabiliyor. Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alan müşteriler havale ve hafta içi saat 16:00'ya kadar yapılacak EFT işlemlerini Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet'ten ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyor.

ING TÜRKİYE'DEN EMEKLİLERE 1000 LİRA

ING Türkiye'nin emeklilere özel kampanyası ile maaşını ING'den alan müşteriler, koşulsuz 1.000 TL'ye varan nakit promosyondan yararlanıyor.Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING'li emekliler ayrıca nakit ihtiyaçları için özel faiz oranları ile ihtiyaç kredisi fırsatlarından faydalanıyor. Maaşını ING'ye taşıyan emekliler, ihtiyaç kredilerini kredi tahsis ücreti olmadan kullanıyor.Emekli maaşını 3 yıl boyunca ING Türkiye'den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri kampanyadan yararlanabiliyor. Emekli maaşını ING'den almaya başlayanlar 1 aylık toplam gelir/aylık tutarları 1.500 TL'ye (1.500 TL hariç) kadar ise 675 TL, 1.500 TL-2 bin 500 TL (2 bin 500 TL hariç) arası ise 850 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri ise 1.000 TL nakit promosyon ödemesi alıyor. 25 Şubat ila 30 Nisan 2021 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler kampanyadan faydalanabiliyor.

Yeni emekliler, banka tercihlerinde ING'yi seçip kampanyaya başvuruda bulunabiliyor. Maaşını ING'ye taşımak isteyen emekliler ise şubeye gitmeden, e-Devlet üzerinden banka değişikliği işlemi gerçekleştirebiliyor ya da ING şubelerine giderek sadece nüfus cüzdanıyla emekli maaşını ING'ye taşıyabiliyor. Nakit promosyon başvuru işlemleri ise ING telefon bankacılığı ve ING şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösterdiklerini belirterek, 'Emekli müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına uygun çözümler üreterek ve ayrıcalıklı hizmetler sunarak onların hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda sunduğumuz ürünlerden biri olan Destek Hesap ile müşterilerimize maaş gününü beklemeden, hesaplarında para olmasa bile nakit çekebilme imkanı tanıyoruz. Aynı zamanda Türkiye İş Bankası ve Akbank iş birliği ile 12 binden fazla ATM'yi müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Yeni kampanyamız ile emekli müşterilerimize sağladığımız ayrıcalıklara bir yenisini daha ekledik ve 1.000 TL'ye varan promosyon imkanı sunduk. Emekli müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için onların ihtiyaçlarına özel hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.ING Türkiye'nin emeklilere özel hizmetleri arasında ING telefon bankacılığından 7/24 menüde doğrudan kendilerine özel müşteri temsilcileriyle görüşme hizmeti de bulunuyor.

YAPIKREDİ 1750 TL PROMOSYON ÖDEMESİ YAPIYOR

Dev banka emekli vatandaşlar için harekete geçti. Promosyon ödemelerinde miktar yükseltildi. 1 Nisan itibarı ile başladı. Yeni emekli olanlar ya da maaşını YapıKredi'ye taşıyanlara 1750 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Emekliler için uygulananan kampanya 31 Mayıs tarihine kadar geçerli. Herhangi bir ek koşul bulunmuyor. Bütün emekliler yararlanabiliyor. 1.750 TL'ye varan promosyon kampanyası kapsamında promosyon başvurusu işlemleri Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve şubelerden yapılabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) birden fazla gelir/aylık ödemesi alınıyor olması durumunda ödenecek promosyon tutarı, koşulların sağlandığı tarih itibarıyla, Banka aracılığı ile yatan en son gelir/aylık tutarının toplamı dikkate alınarak hesaplanıyor ve tek bir promosyon ödemesi yapılıyor.

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

AKBANK: 850, 1.050, 1.250 lira.

DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.

FİBABANK: 500, 625, 750 lira.

HALKBANK: 500, 625, 750 lira.

İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira.

QNB FİNANSBANK: 1.000, 1.300, 1.600 lira.

ŞEKERBANK: 650, 800, 1.000 lira. Ayrıca maaş aralıkları ve kredi kartı harcamalarına göre 1.600 TL’ye varan promosyon ödemesi sunuyor. 1.500 TL’lik kredi kartı harcamalarına karşılık 300 TL bonus kazanma şansı.

VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira.

YAPI KREDİ: 1.000, 1.250, 1.500 lira.

ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira.