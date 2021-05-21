Deniz Akkaya'dan 'Ferrari gibi kadın' benzetmesine tepki!

Çırağan Sarayı'nda evlenen ikili, merak edilen tanışma hikayelerini ilk kez anlattı. Bu sırada 40 yaşındaki iş insanının kullandığı ifadeler gündem oldu.

"FERRARİ GİBİ KADIN"

"İş görüşmesi için yemeğe çıktık. Şık giyimi ve güzelliğinden etkilendim. Ferrari gibi kadın" diyen iş insanı, kadınların tepkisini çekti. Bu isimlerden biri de Deniz Akkaya 'ydı.

Bir dönem Ebru Şallı ile aynı podyumları paylaşan 43 yaşındaki eski model Akkaya'nın hedefinde sadece Uğur Akkuş değil, meslektaşı Şallı da vardı. Instagram hesabının hikaye bölümünden kırmızı bir Ferrari fotoğrafı paylaşan Deniz Akkaya, ünlü çifti adeta topa tuttu:

"Eşini Ferrari'ye benzetip bunu iltifat saymak ve eşinin bunu çok beğenmesi. Bir de ağızdan kaçma değil, kendin bilerek, isteyerek, övünerek paylaşmak bu söylemi... Peki sormazlar mı, 'Sen nesin, karşı tarafın sarı taksisi mi?' Bir kadın ve bir adam... İlişkisini daha iyi özetleyemezdi."