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Borcu olanlar dikkat! Tarih verildi, yeniden başlıyor

06 Eylül 2021 Pazartesi - 12:23 | Son Güncelleme : 06 09 2021 - 12:33

Borcu olanlara güzel haber! İkinci kez uygulanıyor. Başvurular 21 Eylül itibarı ile alınmaya başlıyor. Başvuruda son gün ise 19 Ekim olarak belirlendi. TOKİ'ye borcu olan vatandaşlar, borçlarının en az yüzde 25'ini ödemeleri halinde indirim imkanından yararlanıyor. Bakan Kurum konu ile ilgili olarak, "TOKİ Başkanlığımızca, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasını, yoğun talep üzerine bu yıl ikinci kez 21 Eylül’de tekrarlıyoruz" açıklamasını yaptı.


Borcu olanlara güzel haber. Başvururan yararlanıyor. İndirim imkanı sunuluyor. Bakan Kurum yaptığı açıklamada detayları paylaştı. 
 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin her yıl yapılan indirim kampanyasının bu yıl da yoğun talep üzerine başlatılacağını duyurdu. Kurum, kampanyanın 21 Eylül'de başlayacağını ifade etti.
 
 
Bakan Kurum kampanyanın detaylarını şu sözlerle anlattı:
 
"TOKİ Başkanlığımızca, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasını, yoğun talep üzerine bu yıl ikinci kez 21 Eylül’de tekrarlıyoruz.
 
Kampanyamızdan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, 21 Eylül – 19 Ekim 2021 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunun tamamını ya da en az %25’ini peşin ödeyen vatandaşlarımız %22 indirim kampanyasından faydalanabilecek"

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