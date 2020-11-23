Borçlar siliniyor! Resmiyet kazandı, hemen başvurun

Borcu olan vatandaşlar uzun süredir borç yapılandırması bekliyordu. Yapılandırma haberi ile sevinenler hangi borçların yapılandırıldığını merak ediyor. İsteyenler borcunu yapılandırabilecekken, isteyenler de dondurma hakkından yararlanabilecek. SGK prim borcu olanlar için güzel bir gelişme yaşandı. SGK dondurma ve borç silme işleminin otomatik olarak yapılacağı duyuruldu. Ödemelerin ise 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

İşverenleri yakından ilgilendiren birçok düzenlemenin bulunduğu Torba Kanun Resmi Gazete ’de yayımlandı. Bağ-Kur’lular için yapılandırma ve dondurma hakkı da hayata geçti. Bu düzenleme neler getiriyor ve kimler kapsamda gelin birlikte inceleyelim...

Torba Kanun Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunda işverenleri ilgilendiren pek çok düzenleme var. Diğer yandan Bağ-Kur’lular için de yapılandırma ile birlikte dondurma hakkı hayata geçti. Bu çerçevede BağKur ’lular özellikle koronavirüs sürecinde primini ödeyemedikleri dönemleri dondurarak borçlarını sildirebilecekler.

DONDURMA HAKKI VE YAPILANDIRMA

EMEKLİLİĞE ETKİSİ NE?

Dondurma düzenlemesi BağKur’lulara ileride tekrar ihya edebilmek kaydıyla, 31 Ekim 2020 itibarıyla borçları bulunmaları halinde, borçlu oldukları dönemlere ilişkin Bağ-Kur’luluklarını dondurma hakkı getiriyor.

Dondurma hakkının kullanan BağKur’luların bu döneme ilişkin borçları silinecek.

Dolayısıyla bu durumdaki kişiler Bağ-Kur prim borçlarını ödeyemedikleri sürelere ilişkin SGK ’ya borçlu olmayacaklar ve borçları silinecek. Borçları silinen Bağ-Kur’luların 1 Kasım Bağ-Kur’lulukları yeniden başlatılacak. Borçları silinen kişilerin bu dönemdeki Bağ-Kur’lulukları dondurulmuş olacak ve emekliliklerine dahil edilmeyecek. İleride bu dönemlerin ihya edilerek emekliliğe dahil edilmesi mümkün.

KİMLER KAPSAMDA?

Düzenlemenin kapsamında eski ve yeni kanuna göre BağKur’lu ve 4/b’li olan bütün kişiler yer alıyor.

- Mülga 1479 ve mülga 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalı olarak tescilleri yapılanlar,

- Tevkifata istinaden geriye dönük mülga 2926 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılanlar,

- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar (Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç),

- Değişik yapılandırma kanunlarına göre prim borçlarını yapılandırdıkları halde (yapı-landırma borcunun tamamını ödeyenler hariç) yapılandırması bozulanlar veya yapılandırmasının iptali için yazılı talepte bulunanlar,

- Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçları yangın, sel, deprem gibi nedenlerle ertelenmiş sigortalılardan yazılı talepte bulunanlar,

- Prim borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirenlerden, tecil ve taksitlendirmesi bozulanlar veya tecil ve taksitlendirmesinin iptali için talepte bulunanlar düzenlemeden yararlanabilecek.

5 PUAN İNDİRİM

Bağ-Kur’luluğu dondurulan ve bu kapsamda SGK’ya borcu silinen kişiler cari aylar için yani Kasım 2020 itibarıyla 5 puan indirimden yararlanmaya başlayabilecekler. SGK’ya prim borcu bulunmayan Bağ-Kur’lular her ay 5 puan indirimden yararlanabiliyor ve bu nedenle de düşük prim ödüyorlar. SGK’ya borcu olduğu için 5 puan indirimden yararlanamayan Bağ-Kur’lular dondurma işlemi sonrası 5 puan indirimden yararlanmaya Kasım ayı itibarıyla başlayabilecekler. Prim borçlarını düzenli ödemeleri halinde her ay bu indirimden faydalanabilecekler.

BORÇLAR SİLİNECEK Mİ?

Bağ-Kur’lulardan 31.10.2020 itibarıyla prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, 31.01.2021 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde, 31.01.2021’e kadar ödenen primler de dikkate alınmak suretiyle, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıkları durdurulacak. Dolayısıyla Ocak 2021’e kadar SGK’ya prim borcu bulunan kişilerin dondurma işlemleri SGK tarafından otomatik olarak yapılacak. Bu durumdaki kişilerin SGK’ya borçları silinecek, Bağ-Kur’lu süreleri de dondurulacak.