Borç erteleme kararı! Resmen duyurdular

Güzel haber geldi. Süre uzatıldı. Borç erteleme kararı alındı. Yeni karara göre borç erteleme süresi yıl sonuna kadar uzatıldı. Dünya Bankası G20 Grubu ülkelerine, Covid-19 pandemisi kaynaklı krizin etkilerinin sürdüğüne dikkat çekerek, geçen yıl başlatılan Borç Ödeme Erteleme Girişimi'nin (Debt Service Suspension Initiative - DSSI) süresini 2021 yılı sonuna kadar uzatılmasını istedi.

Borç ertelemesi ile ilgili flaş karar! Resmen duyuruldu. G20ülkeleri geçen yılın sonuna doğru yaptıkları açıklamalarda, DSSI kolaylığının süresini en azından 2021 Hazıran ayına kadar uzatabileceklerini duyurmuşlardı.

Malpass, G20 ülkelerinden gelecek böyle bir adımın, en yoksul ülkelerin, kaynaklarını pandeminin yarattığı sorunların üstesinden gelebilmek için kullanmalarına yardımcı olacağının altını çizdi. Malpass ayrıca, DSSI kapsamında 2020 sonuna kadar 5.0 milyar dolarlık kaynak oluşturulmasına katkı yapan ülkelere teşekkür etti ve Haziran sonuna kadar 7.3 milyar dolarlık yeni bir kaynak oluşturulabileceğini vurguladı.