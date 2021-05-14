14 Mayıs 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.441 -0.25 EURO 10,2780 0.08
USD 8,4630 -0.46 ALTIN 500,080 0.15
CANLI BORSA
TÜMÜ

BM açıkladı: 10 bine yakın kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı

AA |  14 Mayıs 2021 Cuma - 20:30 | Son Güncelleme : 14 05 2021 - 20:58

BM, Gazze'ye düzenlenen saldırılarda 10 bine yakın Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını tahmin ettiklerini açıkladı.


BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada,  Gazze'de süren çatışmalarda çok sayıda kişinin yerinden edildiği belirtildi.
 
Su, gıda ve sağlık hizmetlerine erişim kısıtlı
 
10 bine yakın Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığının  tahmin edildiği bildirilen açıklamada, yerlerinden edilenlerin okul ve camilerde  barındığı, su, gıda, hijyen ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişimleri olduğu  ifade edildi.
 
Hastane ve suya erişimin elektriğe bağlı olduğu ancak bunun için  gereken yakıtın pazar günü tükeneceği belirtilen açıklamada, İsrailli yetkililer  ile Filistinli silahlı gruplara, BM'nin yakıt, gıda ve tıbbi malzemeler  getirmesine ve insani yardım çalışanları konuşlandırmasına izin vermesi çağrısı  yapıldı.
 
Uluslararası insani hukuka saygı çağrısı
 
Açıklamada, taraflara ayrıca uluslararası insani hukuka ve insan  hakları hukukuna saygı duymaları gerektiği hatırlatıldı.
 
Öte yandan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de taraflara  çatışmalara derhal son vermeleri ve arabuluculuk çabalarına müsaade etmeleri  çağrısında bulundu.
 
Kudüs ve Gazze'deki olaylar
 
İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi  ve Mescid-i Aksa'da ramazanın başından itibaren devam eden gerginlik 7 Mayıs'ta  İsrail polisinin Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale  etmesiyle tırmanmaya başladı.
 
İsrail polisinin Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde Filistinlilere  yönelik müdahalelerinin şiddetinin artması üzerine Gazze Şeridi'ndeki Filistinli  direniş grupları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden  çekilmesi için 10 Mayıs yerel saatle 18.00'e kadar süre tanıdı.
 
Çekilmenin olmaması üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok  sayıda roket fırlattı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik  "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlattı.
 
Gazze'de Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze  Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 10 Mayıs'tan bu yana 31'i çocuk, 20'si kadın  122 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 900'e ulaştı.
 

ETİKETLER

BM Gazze Filistin
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.