Bilim Kurulu ne zaman toplanıyor? Yeni kısıtlamalar mı geliyor?

Salgın hızla ilerliyor. Geçtiğimiz hafta koronavirüs vaka sayılarında artış nedeniyle bir dizi tedbir alınmıştı. Son günlerde vaka sayılarındaki durdurulamayan artış yeni kısıtlamaların olup olmayacağını da gündeme getirdi. Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, koronavirüse karşı getirilen kısıtlamaların etkisinin 14 gün takip edileceği, virüsün yayılma hızı yavaşlamazsa, kademeli olarak yeni yasakların devreye alınacağı belirtilmişti. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün yeniden toplanıyor. Milyonların gözü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarında olacak. Peki, Bilim Kurulu ne zaman toplanıyor? Bilim Kurulu kararları ne zaman açıklanacak? Yeni kısıtlamalar mı geliyor? İşte detaylar...

Koronavirüste tablo giderek ağırlaşıyor. Salgının önlenemez yükselişi devam ederken her gün yeni vaka sayılarına yaklaşık 600 hasta ekleniyor. 24 Kasım itibariylekoronavirüste 9 ayın en yüksek hasta sayısına ulaşıldı. Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, getirilen hafta sonu yasakları ile tedbirlerin etkisi de 14 gün izlenecekti. Virüsün yayılma hızı yavaşlamazsa, kademeli olarak yeni yasaklar devreye alınması planlanmıştı. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün Sağlık İl Müdürleri'ni acil toplantıya çağırması akıllara 'Kısıtlamalar artacak mı?' sorusunu getirdi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün yeniden toplanıyor.

BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANIYOR?

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00’de toplanacak. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

SON KORONAVİRÜS TABLOSU

24 Kasım'da 161 bin 125 kişiye yeni test yapıldı. Dün, salgınla mücadelenin ilk gününden bu yana en yüksek hasta sayısı açıklandı. Son tabloda yeni hasta sayısı 6 bin 713'e yükseldi. Dünkü tabloda can kaybı 153'e ulaşırken, iyileşen hasta sayısı da 3 bin 254 oldu. Yoğun bakım doluluk oranları da yükseldi. Doluluk oranı yüzde 91,3 ile salgınla mücadeledeki en yüksek seviyeye ulaştı. Koronavirüsü ağır geçiren hastaların sayısı da 4 bin 409 oldu.

SAĞLIK İL MÜDÜRLERİ İLE EK TEDBİRLER GÖRÜŞÜLDÜ

Ankara, Adana, Konya, Manisa, Kayseri, Sakarya, Samsun, Antalya, Diyarbakır, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Tekirdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa Malatya ve Ordu İl Sağlık Müdürleriyle video konferans toplantılarında, salgınla mücadelede salgın seyrini, hizmet kapasitesini, filyasyon ekiplerinin performansı ile ek tedbirleri ele aldıklarını sosyal medya hesabından açıkladı.

Bakan Koca, şu açıklamaları yaptı:

"Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur.

Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te belirgin artış var. Bu illerimizde daha gayretli, daha titiz bir çalışma gerekiyor. Desteğinizin önemi artmış durumda. Mücadelemize desteğinizle güç verin.

Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Tekirdağ, Malatya ve Ordu İl Sağlık Müdürleriyle yaptığımız online toplantıda; salgın seyrini, hizmet kapasitemizi ve filyasyon ekiplerimizin performansını gözden geçirdik. Ek tedbirleri ele aldık."

İLK TEDBİRLERİN AMACI BASKIYI ATMAK

Bilim Kurulunun hafta başı toplantısında, ilk etapta alınacak tedbirlerin yansımasının 10-14 gün içinde görüleceği, ortaya çıkacak tabloya göre aşama aşama yeni kısıtlamaların gündeme getirilmesi kararlaştırılmıştı. İlk tedbirler, hastanelerin üzerindeki baskıyı azaltma ve yüksek dalganın hızını kesme hamlesi olarak görülüyor. Bu dönemde özellikle virüsün kaynağı hâline gelen aynı evde yaşayanlar ile aynı iş yerinde çalışanlar arasındaki bulaşmanın önüne geçmek için vatandaşlara büyük görev düşüyor.

14 GÜNDE DÜŞÜŞ SAĞLANMAZSA YENİ KISITLAMALAR MI GELECEK?

Eğer 2 hafta sonra düşüş olmazsa, hafta sonu uygulanacak gece sokağa çıkma yasağının hafta içine de yayılması ya da hafta sonları 'tam kapatmaya' gidilmesi gibi daha sert son dakika tedbirleri alınacak.

İŞ YERLERİ VE EVLER RİSK BÖLGESİ OLDU!

Saha çalışmalarında virüsün bulaşma hızının çok yükseldiği, özellikle aynı ev içinde yaşayanlar ile aynı iş yerinde bulunanların virüsün bulaşmasının ana kaynağı olduğu belirlendi. Değerlendirmelerde "Mutlaka ev içi bulaşmaların önüne geçilmeli. Komşuluk, akraba ziyaretleri hâlâ sürüyor. Bir evde pozitif vaka tespit ediliyor, birkaç gün sonra diğer aile bireyleri ya da ziyarete gelenler de pozitif çıkıyor" denildi.

VAKA OLAN BİNALARDA UYARI LEVHASI!

Kimi şehirlerdeki "vakalı binalara uyarı levhaları" asılmasının güzel bir farkındalık olması sebebiyle diğer illerde de uygulanabileceği kaydedildi. Ev ziyaretlerinin ise il pandemi kurullarınca yasaklanması istendi.

Öte yandan, okulların 31 Aralık'a kadar kapalı kalmasının da hareketliliği azaltması bekleniyor. Okullarla ilgili de yıl başında tedbirler işe yaramazsa yeni son dakika kararları alınması gündemde.