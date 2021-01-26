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Biden, Senatonun Trump'ı azil yargılamasında suçlu bulacağına inanmadığını söyledi

AA |  26 Ocak 2021 Salı - 7:26 | Son Güncelleme : 26 01 2021 - 7:26

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ın, hakkındaki azil davasında suçlu bulunması için Senatoda yeterli oya ulaşılacağına inanmadığını belirtti.


20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturan Biden, CNN'e verdiği röportajda,  6 Ocak Kongre baskınının ardından Trump hakkında Senatoya taşınan azil davasına  ilişkin değerlendirmede bulundu.
 
Trump'ın azil yargılamasında suçlu bulunması için 50 Demokrat  senatörün yanı sıra 17 Cumhuriyetçi senatörün de "evet" oyu kullanması  gerektiğini vurgulayan Biden, "Ben bunun olacağına inanmıyorum." diye konuştu.
 
Trump'a azil soruşturması
Biri polis toplam beş kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını  konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak günü  Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti. Trump'ın suçlu olup olmadığına ise  Senatodaki yargılama sonucunda karar verilecek.
 
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, önceki gün  yaptığı açıklamada, Trump'ın Senatodaki yargı sürecinin 8 Şubat haftasında  başlayacağını duyurmuştu.
 
Trump'ın suçlu bulunabilmesi için 100 sandalyeli Senatoda en az 3'te 2  çoğunluğun, yani 67 senatörün, Trump aleyhinde oy kullanması gerekiyor. Her iki  partinin de 50'şer sandalyeye sahip olduğu Senatoda Trump'ın suçlu bulunmasına  oldukça düşük ihtimal olarak bakılıyor.
 

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