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Bakanlık harekete geçti! Tatile gidecekler dikkat, zorunlu olacak

AA |  13 Mayıs 2021 Perşembe - 19:12 | Son Güncelleme : 13 05 2021 - 19:12

Kültür ve Turizm Bakanlığı resmen harekete geçti. Turizm işletmecilerini ve tatile gidecekleri yakından ilgilendiriyor. Koronavirüs salgını sonrası devreye sokulan ve zorunlu hale getirilen Güvenli Turizm Sertifikası sürekli olacak. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizm tesislerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirleri içeren Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın, TBMM gündeminde olan Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki değişiklikle sürekliliğinin sağlanacağını söyledi.


Kovid-19 salgınının geçen yıl tüm dünyada yayılmasıyla Türkiye'de  turizmde güvenli hizmet sunmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının  önderliğinde hazırlanan ve turizm tesislerinde zorunlu hale getirilen sertifika  programı, bu yıl da kriterleri genişletilerek uygulanıyor.
 
Turizmde "güvenli ve sağlıklı tatil" imajı veren program, sürekli  uygulanması için Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına  Dair Kanun Teklifi'ne dahil edildi.
 
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda geçen ay  kabul edilen teklifin, TBMM Genel Kurulundan geçerek kanunlaşması planlanıyor.
 
Sertifika alan tesis sayısı artıyor
 
Alpaslan, AA muhabirine, Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın Türk  turizminin geleceği açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.
 
Kovid-19 başta olmak üzere sağlık hususundaki tüm tedbirleri içeren  programın temel amacının yerli ve yabancı turistlerin, güvenli ve keyifli şekilde  tatillerini yapmalarını sağlamak olduğunu vurgulayan Alpaslan, programın, turizm  tesislerine hijyen odaklı 152 kriteri uygulamaları yönünde zorunluluk getirdiğini  bildirdi.
 
Programın uluslararası alanda akredite olmuş kuruluşlar tarafından da  onaylandığını aktaran Alpaslan, sertifikayı alan tesislerin, bir ay içinde 4 kez  denetlendiğini, en ufak tavizde sertifikanın iptal edildiğini kaydetti.
 
Havalimanlarından otellere, seyahat acentelerine kadar tüm turizm  işletmelerinde uygulanan programın dünya genelinde de kabul gördüğünü ifade eden  Alpaslan, bu yıl, geçen yıla göre daha fazla tesisin sertifika programına dahil  olduğunu söyledi.
 
Sektörün de programı benimsediğinin altını çizen Alpaslan, şu ana  kadar 10 binden fazla tesisin sertifikayı almaya hak kazandığını, sayının artarak  devam ettiğini belirtti.
 
Program, Turizm Teşvik Kanunu'na girecek
 
Güvenli Turizm Sertifika Programı ile salgın sürecinde turizme ciddi  katkı sağlandığına dikkati çeken Alpaslan, "Programı hayata geçirdiğimizde  tanıtım faaliyetlerine de başladık. Yurt dışında, Türkiye'deki önlemleri  programla anlattık. Bu sayede rakiplerimize göre süreci daha az kayıpla kapattık.  Programın katkısını yaşayarak görmüş olduk." dedi.
 
Alpaslan, hem ziyaretçilerin hem de sektör temsilcilerinin programdan  son derece memnun kaldığını kaydetti.
 
Programın devamlılığını sağlamak için de bir çalışma yaptıklarına  değinen Alpaslan, "Meclis Genel Kuruluna gelecek Turizmi Teşvik Kanunu'ndaki  değişiklikle, sertifika programının sürekli uygulanabilmesine imkan getirilmekte.  İnşallah Ramazan Bayramı'ndan sonra Meclis'in açılmasıyla ilk gündem olarak Genel  Kurul'da görüşülecektir." diye konuştu.
 

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