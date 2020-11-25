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Bakan Koca canlı yayında duyurdu: Ücretsiz olacak

25 Kasım 2020 Çarşamba - 21:08 | Son Güncelleme : 25 11 2020 - 21:08

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada koronavirüs aşısının ücretsiz olacağını duyurdu.


Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını devam ederken, Bakan Koca koronavirüs aşısıyla ilgili önemli değerlendirmeler yaptı. "Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak." diyen Bakan Koca, Türkiye'ye gelen korona virüs aşısının ücretsiz yapılacağını belirtti. 
 
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI...
 
Sokağa çıkma kısıtlamasına da değinen Koca, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilmesi, daraltılması veya farklı bir öneriyi sunabilmemiz 1 hafta-10 günlük zaman dilimi sonrası bu kısıtlamalarla elde edilen sonuçla doğru orantılı olur." dedi. 

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