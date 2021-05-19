Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Filistin'de yaşanan gelişmeleri ele almak amacıyla, BM Genel Kurul Başkanı Sayın Volkan Bozkır'ın başkanlığında 20 Mayıs 2021 tarihinde düzenlenecek BM Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere Filistin, Pakistan ve Tunus Dışişleri Bakanlarıyla birlikte bugün New York'a seyahat edecektir. Sayın Bakanımızın BM Genel Kurulu'na hitap etmesi ve muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu toplantısı için New York'a gidiyor
Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu toplantısı için New York'a gidiyor
Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, (DHA) | 19 Mayıs 2021 Çarşamba - 13:35 | Son Güncelleme : 19 05 2021 - 13:35
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'de yaşanan gelişmeleri ele almak amacıyla düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere bugün New York'a gidecek.
- Kredi müjdesi! 1 yıl ödemesiz... Tek tek açıklandı, işte detaylar...
- Kripto para neden düşüyor? Değer kaybeden kripto paralar ile Elon Musk’ın bir bağlantısı var mı?
- Kerem Bürsin o soruyu duyunca sinirlendi!
- QNB Finansbank resmen duyurdu! Flaş kredi açıklaması...
- MSB duyurdu! Toplam sayı 116'ya yükseldi
- Thodex soruşturmasında Rana Azap adli kontrolle serbest