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Aşılamada son dakika gelişmesi! Bakan Koca duyurdu: Yarın başlıyor

16 Haziran 2021 Çarşamba - 18:00 | Son Güncelleme : 16 06 2021 - 19:48

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yarın itibarıyla 35 yaş üstündekiler için de aşı randevularının açılacağını bildirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 221 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti.


Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim  Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün huzurlarınızda son  günlerde sizlere güzel haberler vermiş olmanın huzuru ile bulunuyorum." ifadesini  kullandı.
 
Kovid-19 salgınına son verecek olan aşı programının arzuladıkları  ivmede devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Koca, "Salgınla birlikte  girdiğimiz zorlu mücadelede düşmanın zayıf tarafını yakalamış ve onu köşeye  sıkıştırmış durumdayız. Aşı programımız mücadele üstünlüğünü bize kazandırdı.  Burada çok yoğun emekler verildi. Başta sizler sabırla ve birlik içinde bu  mücadelenin en önemli neferleri oldunuz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Koca, sağlık çalışanlarının insanüstü gayretle çalıştığının altını  çizerek, "Her bir vatandaşımıza bugünlere ulaşmamızda gösterdiği birliktelik ve  sabır için müteşekkirim. Sağlık ordumuz gücünü, hastalarımızı tedavi etmekten  vatandaşlarımızı koruyacak olan aşı programına kaydırmış durumda." dedi.
 
"35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için aşı randevularını  açıyoruz"
 
Kovid-19'a karşı zaferin aşılamayla elde edileceğini vurgulayan Koca,  şöyle devam etti:
 
 "Aydınlık ve sağlıklı yarınların habercisi gün gibi ortadadır. Aşı ile  toplumsal bağışıklığı elde edeceğimiz zamana sayılı günler kaldı. Son bir hafta  içinde aşılarımızı, çalışma hayatı, eğitim hayatı, sanat ve kültür hayatından,  pek çok meslek ve yaş grubundan insanlarımızın erişimine açtık. Yarın itibarıyla  35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz."
 
Bakan Koca, güçlü sağlık altyapısı ve halkın gösterdiği yoğun teveccüh  sayesinde toplumsal bağışıklık hedefine her geçen gün daha da yaklaşıldığını  belirterek, bugün itibarıyla yaklaşık 23 milyon birinci doz, 14 milyon ikinci doz  olmak üzere toplam 37 milyon doz Kovid-19 aşısı uygulandığını kaydetti.
 
Daha önce "Bu güce güvenin" sözünü söylediğini hatırlatan Koca, "Bunun  bir işaret zamiri olduğundan bahisle kimdir bu gücün sahibi sorusunu soranlar  oluyor. Bu gücün sahibi elbette devletimizdir. Devletimizin gücü büyüktür. Bu  güce güveni güçlü şekilde gösteren halkımıza ve bu gücün en önemli unsurlarından  biri olan sağlık teşkilatımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
 
"Yerli aşı konusunda yeni kabiliyetler kazanıyoruz"
 
Koca, aşılamada daha üst seviyelere ulaşılacağını dile getirerek,  şöyle konuştu:
 
"Aşılama kapasitemizin gerçek sınırlarını henüz görmediniz.  Yapabiliriz dediğim rakamlara ulaştığımızı çok yakında görecek ve güçlü  altyapımızın sağladığı güvenden emin olacaksınız. Salgını önlemenin en önemli  silahı olan yerli aşı konusunda yeni kabiliyetler kazanıyoruz. Yerli imkan, tam  bağımsızlık nişanıdır. Buna çok yaklaştığımızı görüyorum."
 
Bakan Koca, bu yazın, maskelerin yüzleri terlettiği son yaz olacağını  ve herkesin salgın haberlerinden ve sevdikleriyle arasındaki mesafeden  kurtulacağını söyledi.
 
"Bu yaz da tedbiri elden bırakmayalım"
 
 Aşılanmış nüfusun artırılması kadar vaka oranlarının hızlı şekilde  azaltılmasının da önemli olduğunu vurgulayan Koca, şöyle konuştu:
 
 "Kovid-19, bulduğu imkanları değerlendirme gücünü hala koruyor.  Normalleşmede kontrolü kaybettiğimiz zaman varlığını vaka tablolarına  yansıtacağını biliyoruz. Vaka, hasta, ağır hasta, vefat oranlarımız tedrici  olarak düşüyor ancak halen aktif 80 binden fazla vakamız olduğunu göz ardı  edemeyiz.
 
Unutmamalıyız ki zafere en yakın zaman riskin de en yüksek olduğu  zamandır. Teyakkuzda olmalı ve asla tedbirleri boş görmemeliyiz. Hep birlikte  verdiğimiz üstün mücadelenin selameti için bu yaz da tedbiri elden bırakmayalım.  Sosyal alanlarımızın tamamının aşı ile korunaklı hale geleceği ana kadar riskli  ortamlardan uzak duralım."
 
"Lütfen en kısa sürede aşınızı olun"
 
Bakan Koca, "Birlikten kuvvet doğar" atasözünün salgınla mücadelede  yaşayarak bir kez daha tecrübe edildiğini belirterek, her bir bireyin mücadeleye  katılımının tesis edildiğini ve bunun herkesin büyük gayret ve fedakarlıklarıyla  olduğunu ifade etti.
 
Mücadelenin yeni ve son aşamasının aşı programı olduğuna dikkati çeken  Koca, şunları kaydetti:
 
"Devletimizin gücü ve halkımızın kararlı desteği sayesinde salgın  engelini bu yaz aşacağız. Gelecek hafta sizlerle salgının önemli istatistiklerini  ve bize ödettiği bedelin sağlıktaki karşılığını göstermek üzere bir toplantı  yapacağım. Bugünlere nasıl geldiğimizi ve ardımızda bıraktıklarımızın neler  olduğunu asla unutmamamız gerekiyor. Dünü unutarak yarını inşa edemeyiz. Son  sözüm, son günlerdeki tek söz ve ricam, lütfen en kısa sürede aşınızı olun."
 
 
16 Haziran korona tablosu açıklandı
 
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 163 Kovid-19 testi  yapıldı, 6 bin 221 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti, hasta  sayısı ise 548 olarak kayıtlarda yer aldı.
 
Ağır hasta sayısı 881 oldu, 4 bin 632 kişinin Kovid-19 tedavisinin  veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 215 bin 654'e  yükseldi.
 
Test sayısı 57 milyon 674 bin 798'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 348  bin 249, vefat sayısı ise 48 bin 950 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4,  yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2,  ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu
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