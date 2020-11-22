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Arabası olan herkes için geçerli! Zam geliyor

AA |  22 Kasım 2020 Pazar - 11:14 | Son Güncelleme : 22 11 2020 - 14:08

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor. Zam geliyor. 1 Ocak'tan itibaren 846 lira ödenecek. Arabası olan vatandaşlar için son 8 gün, 1 Aralık'a kadar yapılması gerekiyor. Yaptırmayanlar ceza ödüyor. TTŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü ve yağışların başladığı bölgelerdeki sürücülerin araçlarında kış lastiği kullanmak için 1 Aralık'ı beklememesi gerektiğini bildirdi.


Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF)  Başkanı Fevzi Apaydın, yazılı açıklamasında, sürücülere kış lastiği konusunda erken  davranmaları uyarısında bulundu.
 
Ticari araçlar için 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takılmasının  zorunlu olduğunu hatırlatan Apaydın, şehirler arası kara yollarında seyreden tüm  kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile ticari  otomobillerin de bu kapsamda bulunduğunu vurguladı.
 
Apaydın, 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takmamanın cezasının 776  lira olduğu bilgisini vererek, "Ceza 1 Ocak 2021'den itibaren yeniden değerleme  oranında yüzde 9,11 artırılarak 846 liraya çıkacak." ifadelerini kullandı.
 
Kış lastiğine geçişte tarihten çok hava muhalefetinin göz önüne  alınması gerektiğine işaret eden Apaydın, "Hava sıcaklıklarının 7 derecenin  altına düştüğü ve yağışların başladığı bölgelerde trafiğin daha güvenli olması  için 1 Aralık beklenmeden kış lastiğine geçilmeli. Zorunlu uygulamanın  başlamasına kısa bir zaman kala yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlarımız  araçlarına daha önceden kış lastiği takmalı." değerlendirmesinde bulundu.
 
 
"Özel araçlar da risk taşıyor"
 
Trafikte ticari araçlar kadar özel araçların da risk taşıdığını ve bu  yüzden kış lastiği konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini belirten Apaydın,  şunları kaydetti:
 
"Gizli buzlanma, yağışlar, yolların kayganlaşması gibi risk faktörleri  ülkemizdeki tüm araçları etkiliyor. Araştırmalara göre kışın kaza yapma riski  yaza göre 6 kat daha fazla. Karlı ve buzlu havalarda yaşanan kazalar genellikle  bir ve birden fazla aracın çarpışması şeklinde meydana geliyor. Bu sebeple ticari  ya da özel araç demeden tüm vatandaşlarımız kış lastiği kullanımına dikkat  etmeli. Özellikle kışa girerken herkes araç muayenesini, bakımını en doğru  şekilde yaptırmalı. Aracın kışa hazırlığı külfet gibi görülmemeli. Hepimizin can  ve mal güvenliği için kış lastiğinin ve araç bakımının önemi büyük."
 
  
 

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