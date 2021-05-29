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Araba sahibi, esnaf, hekim avukat... KDV, MTV, ÖTV, idari para cezalarına af geliyor
Para cezalarına af geliyor. KDV, MTV, ÖTV, idari para cezalarının hepsini kapsıyor. Araba sahibi, esnaf, hekim, avukat milyonları ilgilendiriyor. AK Parti'nin Meclis'e sunduğu 15 maddelik yeni af paketi borçların kapatılması için önemli bir fırsat sunuyor. Faizi siliniyor ve indirim yapılıyor. İşte tüm detaylar...
Tüm araba sahiplerine son dakika müjdeli bir haber geldi. Araç muayene cezalarına da af geliyor. AK Parti tarafından hazırlanan yeni af yasasında esnaf, hekim, avukatların aidat borçlarının ardından araç muayene cezaları da kapsam içerisine alındı.