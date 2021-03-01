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Araba alacakları ilgilendiren flaş açıklama! Fiyatlar...
Araba almayı planlayan herkes araba fiyatlarında düşüş olup olmayacağını merak ediyor. Pandemi ile araba satışlarında ciddi bir talep patlaması yaşanmıştı. Özellikle ikinci el araba satışlarındaki artış nedeni ile birçok model aracı bulmak zorlaştı. İkinci el otomobil fiyatları bir hali yükseldi. Mart itibarı ile kademeli normalleşmenin başlaması bekleniyor. Normalleşme süreci ile birlikte araba fiyatlarında nasıl bir değişiklik yaşanacak? İkinci el araba fiyatları ve sıfır araçlardaki oluşması öngörülen fiyat değişiklikleri ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı.
2020 yılında ikinci elde ciddi bir talep patlaması yaşanmış, hatta ‘ikinci el arabalar sıfır fiyatından pahalı’ sesleri yükselmişti. 2020 sonu itibariyle fiyatlar düşüş eğilimine girdi. Peki düşüş devam edecek mi yoksa şu an ikinci el otomobil almanın zamanı mı? Konunun uzmanları yanıtladı.