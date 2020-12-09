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Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna akşam yemeği

DHA |  09 Aralık 2020 Çarşamba - 18:30 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 18:30

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'ye geldi. Erdoğan burada Aliyev ile birlikte akşam yemeğine katıldı.


Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'ye geldi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral karşıladı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Bakü'ye geldi.
 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onuruna akşam yemeği verdi.

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Azerbaycan İlham Aliyev ziyaret Recep Tayyip Erdoğan
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