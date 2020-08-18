AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:
Hacı Bektaş-ı Veli'nin felsefesi ile yoğrulmuş toprakların çocuklarıyız.
DİYARBAKIR ANNELERİ
Diyarbakır anneleri bilsinler ki yüreğimiz hep onlarla. Çocuklarına kavuşan anneler oldu. Annelerin gücünün her türlü oyunu bozacak güçte olduğunu bir kere daha görüyoruz.
17 Ağustos depreminde kaybettiklerimiz yakınlarına bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz.
BIDEN'IN SÖZLERİNE TEPKİ
Geçen hafta siyasetin ana konusu, her siyasi partinin açıklama yaptığı şey Biden'ın açıklamalarıydı. Türkiye'ye geldiğinde verdiği mesajlar çok daha farklıydı. Bu mesele bir zihniyeti göstermesi bakımından çok önemli.
Sayın Erdoğan onların dediğini yapan, istediklerini yapan bir Cumhurbaşkanı olsaydı, onlar için demokrat bir cumhurbaşkanı olacaktı.Seçim diye darbe anlamına gelen, darbe diye seçim anlamına gelen kelimeler kullanıyor. Biden'ın sözleri tam anlamıyla darbecilik.
Bilin ki bunlar birine çok otokrat dediği zaman, buradan çıkan sonuç o kişinin demokrat bir devlet adamı olduğudur.
Türkiye'deki seçim sonuçlarına karşı husumet besleyen bir yaklaşım ortaya koyuyor. Amerikan siyasetindeki değer krizini göstermesi bakımından oldukça önemlidir.
NATO müttefiki bir ülkeye müdahale etmekten bahsediyor. Tabi onun bu sözlerinden kaygı duyacak bir durumumuz yok. Hiç kimse demokrasimizi çalamaz, demokrasimizi yıkamaz, hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez. 15 Temmuz'da net bir tavır ortaya koyamamışlardı.
Türkiye'de dış müdahale çok konuşulur. Bunun zaman zaman aşırı abartılması söz konusu olur. Geçmiş hükümetler ile ilgili 28 Şubat ile ilgili ABD'deki belki odakların bununla alakası ortaya çıkmıştı. Darbecilik peşinde koşanların yaptıkları ellerinde kalır.
Türkiye'nin seçilmiş yönetimini hedef alan her söz milletimizin iradesine karşı söylenmiş sözdür. Ben bir yabancı devlet adamının sözü ile hiçbir siyasi partimiz adına bir şey diyemem. Bu kınamaları 'ama' ile yapılan bir yaklaşım ortaya kondu. Siz 'ama' dedikten sonra sizin darbe karşıtlığınıza kimse inanmaz.
Bu kadar yabancılaşmış bir zihniye çok az görülür. Gerçekten utanç verici. Söylenecek tek söz Türkiye'yi kimin yöneteceğine sadece milletimiz karar verir. Demokrasiye sahip çıkmanın 'ama'sı olmaz.