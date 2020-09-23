AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sağlık çalışanlarına şiddete sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarda bulundu. Çelik, 'Sağlık çalışanlarımıza kötü muamele veya şiddet, bu ülkenin tüm insanlarına ihanettir. Sağlık çalışanlarımız gözbebeğimizdir' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sağlık çalışanlarına şiddete ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları:

Her birimiz herhangi bir sağlık çalışanımıza yapılan kötü muameleyi kendimize yapılmış saymalıyız. Onlara fedakarlıkları için şükran borçluyuz.

Tüm sağlık çalışanlarımız bilsinler, ülkemizin tüm fertleri onları takdirle ve teşekkürle selamlıyor.

Sağlık çalışanlarımıza kötü muamele veya şiddet, bu ülkenin tüm insanlarına ihanettir.

Sağlık çalışanlarımız gözbebeğimizdir.