Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank tek tek duyurdu! Faiz oranları...

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank resmen açıkladı. Kredi çekmek isteyen herkesi ilgilendiriyor. Vatandaşlar ev, araba almak ya da ihtiyaçlarını karşılamak için kendilerine en uygun kredi seçeneğini ve düşük faiz oranlarını araştırıyor. Kredi geri ödeme şartları da vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Kredi çekmek isteyenlerin ilk tercihi faiz oranlarının daha düşük olması nedeniyle devlet bankaları oluyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan kredi çekmek isteyenler güncel kredi faiz oranlarının ne kadar olduğunu merak ediyor.
Koronavirüs salgını sebebiyle birçok vatandaş ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. Bu nedenle de başta kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank olmak üzere bankaların kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kredi çekmek isteyenler Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, İş Bankası gibi tüm bankaların güncel kredi faiz oranları üzerinde araştırmalar yapıyor. Bankalar tarafından açıklanan paketlere göre, 2021 güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank ve İş Bankası gibi tüm bankaların kredi faiz oranları hakkındaki güncel gelişmeler…
ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: %1.54
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.58
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56
Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla
VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: %1.34'den
İhtiyaç kredisi %1.49'dan
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.
HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,
Taşıt Kredilerinde %1,54'den,
Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
İŞ BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.50
Taşıt kredisi: 1.55
Ev kredisi: 1.40