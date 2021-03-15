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Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank tek tek duyurdu! Faiz oranları...

15 Mart 2021 Pazartesi - 11:07 | Son Güncelleme : 15 03 2021 - 12:22

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Kredi faizleri ile ilgili yeni karar. Bankalar tek tek duyurdu. Başata kamu bankaları olmak üzere faizler oranlarında değişiklik yapıldı. Kredi çekmek isteyen herkes faiz oranlarındaki değişikliği merak ediyor. Salgın sürecinde birçok kişi ekonomik olarak zorlu süreçler geçirdi. Nakit sıkıntısı çeken vatandaşlar ise banka kredilerine yöneldi. Kredi kullanan kişi sayısında artış oldu. Vatandaşların ilk tercihi faiz oranlarının özel bankalara göre daha düşük olması nedeniyle kamu bankalarını tercih ediyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kredi çekmeyi düşünenler için bankların kredi faizler oranlarını derledik. Detaylar haberimizde...


Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank resmen açıkladı. Kredi çekmek isteyen herkesi ilgilendiriyor. Vatandaşlar ev, araba almak ya da ihtiyaçlarını karşılamak için kendilerine en uygun kredi seçeneğini ve düşük faiz oranlarını araştırıyor. Kredi geri ödeme şartları da vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Kredi çekmek isteyenlerin ilk tercihi faiz oranlarının daha düşük olması nedeniyle devlet bankaları oluyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan kredi çekmek isteyenler güncel kredi faiz oranlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. 

Koronavirüs salgını sebebiyle birçok vatandaş ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. Bu nedenle de başta kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank olmak üzere bankaların kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kredi çekmek isteyenler Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, İş Bankası gibi tüm bankaların güncel kredi faiz oranları üzerinde araştırmalar yapıyor. Bankalar tarafından açıklanan paketlere göre, 2021 güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank ve İş Bankası gibi tüm bankaların kredi faiz oranları hakkındaki güncel gelişmeler…
 
 
ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
 
Tüketici kredisi: %1.54
 
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.58
 
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56
 
Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla
 
 
 
VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI
 
Taşıt kredisi: %1.34'den
 
İhtiyaç kredisi %1.49'dan
 
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.
 
 
HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
 
İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,
 
Taşıt Kredilerinde %1,54'den,
 
Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
 
 
İŞ BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
 
İhtiyaç kredisi: 1.50
 
Taşıt kredisi: 1.55
 
Ev kredisi: 1.40
 
 
 
 

 

 

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