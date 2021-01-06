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Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank harekete geçti! Faizler düşürüldü

AA |  06 Ocak 2021 Çarşamba - 11:15 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 11:37

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Flaş kredi kararı... Düşük faiz ile kredi kullanım imkanı sunuluyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank vatandaşlar için hareke geçti. İmzalar atıldı. Faizler düşürüldü. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile kamu bankaları arasında imzalanan protokol ile kredi fırsatından yararlanan kişilerin emekli olabilme şansı da bulunuyor. TESK Genel Başkanı Palandöken konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank arasında imzalanan protokol sayesinde esnafımızın düşük faizli krediyle emekli olabilmesi için yeniden fırsat verilmesi sevindirici." ifadelerini kullandı.


Kamu bankalarından flaş kredi kararı!  Güzel haberler art arda geldi. Ziraat  Bankası,  Vakıfbank, Halkbank harekete geçti. Düşük faizle kredi imkanı sunuluyor. SGK ile protokol imzalandı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)  Genel Başkanı Bendevi Palandöken yazılı açıklamasında, prim borcundan dolayı emekli  olamayan esnaf ve sanatkarların emekliliği için SGK ile kamu bankaları arasında  imzalanan iş birliği protokolünü değerlendirdi.

İmzalanan protokol sayesinde esnafın düşük faizli krediyle emekli  olabilmesi için fırsat verilmesinin sevindirici olduğunu belirten Palandöken,  şunları kaydetti:
 
 "Geçmişte prim borcu bulunan ve emekli olmak isteyen çok sayıda  esnafımız protokol sayesinde bankadan aldığı kredilerle prim borcunu  yapılandırarak emekli olmuştu. Özellikle pandemi döneminde, TESK'in bu konudaki  talebini dikkate alarak protokolün yeniden hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm  yetkililere camiamız adına teşekkür ediyorum."
 
Söz konusu protokolle, emekli olmak isteyenlerin yapılandırılan  sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihi olan 31 Mart'a kadar aylık 1,6 faiz  ve 36 ay vadeyle kredi kullanabileceklerini hatırlatan Palandöken, "Bu  protokolden faydalanmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımız 1 Şubat'a kadar Sosyal  Güvenlik Kurumu il müdürlüklerine başvuru yaparak alacakları 'Emekli olabilir'  yazısıyla birlikte ilgili bankaların şubelerine müracaatta bulunarak emeklilik  işlemlerini yapabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.
 
  
 

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