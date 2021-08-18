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Zam geliyor! Maaşlar en az 500 lira artacak

18 Ağustos 2021 Çarşamba - 7:46 | Son Güncelleme : 18 08 2021 - 7:46

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Maaşlar değişecek. 500 lira artış olacak. Detaylar netleşme başladı. Yapılan zam emekli ikramiyesinde de artış sağlayacak. Memur ve memur emeklileri bir yandan yeni zam teklifi beklerken, bir yandan da 3600 ek gösterge konusunda atılacak adımı merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in toplu sözleşme sürecinde 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamaları milyonlarca kişide merak uyandırmıştı. 1.8 milyon kişinin yararlanması beklenen ek gösterge düzenlemesinin detayları nasıl olacak?


3600 ek gösterge düzenlemesinin memurların yanı sıra emeklileri de kapsaması bekleniyor. Gösterge artışı, emekli maaşlarına 500 lira seviyesinde yansıyacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konunun bu sözleşme sürecinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsediklerini açıklaması heyecan yaratmıştı.
 
Ek gösterge artışının memurlarla birlikte emeklileri de kapsaması bekleniyor. Bu düzenleme memurların hem görev ücretine hem emekli aylığına hem de ikramiyesine olumlu yansıyacak. Daha önce öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri olmak üzere 4 meslek grubunda ek göstergelerin yükseltilmesi gündeme gelmişti.
 
Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek. 3000'den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun emekli maaşı 550 lira, emekli ikramiyesi 20 bin 710 lira artacak.
 
Polislerin emekli maaşı 533 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira artış olacak. Yapılacak ek gösterge düzenlemesinden 1.8 milyon kişinin yararlanması bekleniyor. (Sabah)
 

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