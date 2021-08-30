Zam geldi! En az 515 lira ödeniyor, yüzde 70...

Fiyatlardaki artış dikkat çekti. Zam oranları yüzde 70'i buldu. Tek tek açıklandı. Okulların açılmasına günler kala otaya çıktı. Velilerin cebinden en az 515 lira çıkıyor. Fiyatlar arttı. Okulların açılmasına kısa süre kala kırtasiye alışverişleri de hızlandı. Ancak bu yıl kırtasiye ürünlerinde ciddi bir fiyat artışı var. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın hazırladığı 2019 yılı ile 2021 yılı fiyatlarının karşılaştırıldığı tabloya göre, yüzde 74 ile en yüksek artış silgide oldu; 2019 yılında 3 TL’ye satılan silginin fiyatı 2021 yılında 5.25 TL’ye yükseldi. Silgiyi yüzde 70’lik artışla kurşun kalem, yüzde 41’lik artışla resim boyaları ve A4 Kâğıt izledi.

Yüz yüze eğitimin yeniden başlaması ile velilerin okul harcamaları da başladı. Özellikle kırtasiye ürünlerine yüzde 70'e varan zam geldi.

Veli Ağbaba, fiyatların Ankara merkezli kırtasiyelerden alınarak derlendiği okul malzemeleri istatistiği çıkardı. TÜİK verilerinde birçok ürün “diğer kırtasiye verileri” adında sınıflandırıldığı için TÜİK verileri ile kıyaslama yapılamadığına dikkat çeken Ağbaba, okul defteri, okul çantası gibi ürünler TÜİK verileri ile de kıyaslandığını vurguladı.

Ürünlere göre elde edilen fiyatların ortalaması alınarak, asgari fiyatlar belirlendiğini kaydeden Ağbaba, “Asgari ücretlinin çocuğu matematiği kitaptan değil hayat pahalılığından öğreniyor” diyerek şu bilgileri paylaştı:

EĞİTİM BÜTÇESİNİ ETKİLİYOR

“Okul zili, iki yıl aradan sonra ilk defa çalmaya hazırlanıyor. En son 2019 yılında açılan okullar, 2020 Mart ayı ile birlikte yüz yüze eğitime ara verilirken, öğrenciler aradan geçen sürede ilk kez okullarına kavuşacak. Öğrenciler tekrardan arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşacağı günü heyecanla beklerken, dar gelirli aileler ise artan kırtasiye fiyatları nedeniyle kara kara düşünüyor. Bu yılki alışveriş tutarı en az 515 TL, Asgari ücretlinin maaşının 5’te biri okul harcamasına gidiyor. Okulların tekrar açılacak olması ile birlikte, okul araç ve gereçlerinde yaşanan artışlar gözden kaçmadı. Enflasyonda yaşanan patlama ailelerin eğitim bütçesini de etkilemektedir.