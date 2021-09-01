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Yüz yüze eğitimde flaş karar! Resmen ertelendi, işte yeni tarih...

AA |  01 Eylül 2021 Çarşamba - 19:43 | Son Güncelleme : 01 09 2021 - 19:43

Yüz yüze eğitimde son dakika kararı. Okulların açıklaması ertelendi. Vali resmen açıkladı. Yeni tarih belli oldu. Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde okullarda yüz yüze eğitimin 20 Eylül'de başlayacağı bildirildi.


Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, il Hıfzıssıhha Kurulu'nun,  Vali Avni Çakır başkanlığında toplandığı ifade edildi.
 
Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinin ardından  temizlik ve hafriyat çalışmalarının devam etmesi, ayrıca selden etkilenen  binaların yıkım kararının verilmesi nedeniyle cadde ve sokaklarda iş  makinelerinin yoğunluğunun sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Bozkurt ilçemizde 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren tüm kademelerde  başlanılması planlanan yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerine oluşması muhtemel  risklerden dolayı 20 Eylül 2021 tarihinde başlanılmasına, bu tarihe kadar  eğitim-öğretim faaliyetleri ile öğretmenlerin mesleki çalışmalarının uzaktan  eğitim yoluyla devam edilmesine karar verilmiştir."
 

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