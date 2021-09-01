Yüz yüze eğitimde flaş karar! Resmen ertelendi, işte yeni tarih...

Yüz yüze eğitimde son dakika kararı. Okulların açıklaması ertelendi. Vali resmen açıkladı. Yeni tarih belli oldu. Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde okullarda yüz yüze eğitimin 20 Eylül'de başlayacağı bildirildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, il Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Vali Avni Çakır başkanlığında toplandığı ifade edildi.

Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinin ardından temizlik ve hafriyat çalışmalarının devam etmesi, ayrıca selden etkilenen binaların yıkım kararının verilmesi nedeniyle cadde ve sokaklarda iş makinelerinin yoğunluğunun sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: