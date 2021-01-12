Yüz yüze eğitim için flaş formül! Ve başladı...

Yüz yüze eğitim kararı verildi! Bugün başladılar. Yüz yüze eğitime geri dönülebilmesini ise bu formüle borçlular... Çin'in Wuhan kentinde başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Her ülke yaşanan salgının seyrine göre alınan önlemlerde değişiklik yaparken, salgının eğitim üzerindeki etkisi hala devam ediyor. Ülkemizde olduğu gibi pek çok ülkede uzaktan eğitim modeli uygulanıyor. Bu ülkelerden Yunanistan yüz yüze eğitime geçiş için yeni bir formül buldu. Yunanistan, yaklaşık iki aylık corona virüs arasının ardından bugün tekrar yüz yüze eğitime başladı. Uzmanlar, azalış gösteren vaka sayıların, yüz yüze eğitimle tekrar artış gösterebileceği yönünde endişeli. Öte yandan hükümet ise corona virüsün okullarda yayılmasını önlemek amacıyla “açık pencere ve battaniye” formülünü gündeme getiriyor.

Yüz yüze eğitim e geçtiler.Eğitimin başlaması ile salgın hızının artmaması için ise bu formülü hayata geçirdiler. Yunanistan 'da en son 13 Kasım'da okul sıralarına oturan kreş, anaokulu ve ilkokul öğrencileri, iki aylık bir aranın ardından bugün tekrar yüz yüze eğitime başladı. Ortaokul ve lise öğrencileri ise Noel tatilinin ardından 8 Ocak'ta uzaktan eğitime başlamıştı.

Öğrenciler sosyal mesafe, dezenfektan ve zorunlu maske kullanımı gibi özel tedbirlerle okula giderken uzmanlar endişeli.

Kasım ayında 3 binleri bulan vaka sayıları her ne kadar Ocak ayında binin altına düşse de uzmanlar bu sayıların yaklaşık on milyon nüfusa sahip olan Yunanistan için hala yüksek olduğu görüşünde. Virüsün yayılmasında çocuklardan çok, çocukları okula getirip götüren velilerin oluşturduğu kalabalığın etkin olabileceği görüşü hakim.

TEKRAR UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLEBİLİR

NTV'den Derya Özcan'ın haberine göre, önümüzdeki iki haftanın Yunanistan için bir sınav olacağı ve vaka sayılarında ciddi bir artışın görülmesi halinde tekrar uzaktan eğitime geçilebileceği yönünde uyarılar yapılıyor. Uzmanlar Şubat ayı içerisinde 3. dalganın da gelebileceği yönünde öngörülerde bulunuyor.

'AÇIK PENCERE VE BATTANİYE' FORMÜLÜ

Hükümet ise corona virüsün okullarda yayılmasını önlemek amacıyla “açık pencere ve battaniye” formülünü gündeme getiriyor. Buna göre, dersler açık pencere ile yapılırken öğrenciler yanlarında getirecekleri battaniyelerin altında ısınmaya çalışacak. Ülke genelinde 20 dereceye yakalaşan hava sıcaklıkları şimdilik “pencere açık eğitim” formülünü mümkün kılsa da önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 0 dereceye kadar düşebileceğine ilişkin meteoroloji tahminleri bu konuya ilişkin kaygı ve tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Öte yandan, pazartesiden itibaren 85 yaş ve üstü vatandaşlar aşı randevusu için başvuruda bulunabilecek. Başbakan Miçotakis'in açıklamasına göre şimdilik günde 8 bin kişinin aşılanması planlanıyor.