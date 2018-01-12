Yunanistan karıştı!

Yunan meclisinde oylanması beklenen "kemer sıkma" önlemlerini protesto eden göstericiler ve polis arasında arbede çıktı.

Yunanistan'ın başkenti Atina 'da mecliste oylanmasını planlanan kemer sıkma önlemlerini protesto eden göstericilerle polis arasında arbede çıktı.

Mücadeleci İşçiler Cephesinin (PAME) çağrısıyla, Omonia Meydan'ında toplanan binlerce gösterici, Yunan meclisinin bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

Hükümetin ekonomi politikalarına karşı slogan atan göstericiler, "Bizi açmaza sürüklüyorsunuz" yazılı pankart taşıdı.

Bu arada bir grup göstericinin, meclis bahçesine girmeye çalışması üzerine arbede yaşandı. Ellerindeki flama ve sopalarla saldıran göstericilere polis, cop ve göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu.

Birçok kişinin gazdan etkilendiği olaylarda, gözaltına alınan olmadı.

Birçok alanda 24 saatlik grev

Öte yandan, pazartesi günü mecliste oylanacak ve grev kararlarını zorlaştırmayı da içeren torba yasa tasarısını protesto amacıyla Atina metrosu çalışanları, gemiciler ve doktorlar 24 saatlik greve gitti.

Grev sebebiyle metro ve tramvay seferleri yapılamazken şehirde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Yunan Denizciler Federasyonuna (PNO) bağlı liman çalışanlarının iş bırakması nedeniyle gemi seferleri düzenlenemedi.

Ülke genelinde ise doktorların grevi nedeniyle kamu hastanelerinin yalnızca acil servisleri hizmet veriyor.

Yunanistan ve kreditörleri arasındaki kurtarma paketi programı kapsamında talep edilen yeni kemer sıkma önlemlerinin pazartesi günü mecliste oylanması bekleniyor.