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Yunanistan karıştı!

AA |  12 Ocak 2018 Cuma - 17:00 | Son Güncelleme : 12 01 2018 - 17:00

Yunan meclisinde oylanması beklenen "kemer sıkma" önlemlerini protesto eden göstericiler ve polis arasında arbede çıktı.


Yunanistan'ın başkenti Atina'da mecliste oylanmasını  planlanan kemer sıkma önlemlerini protesto eden göstericilerle polis arasında  arbede çıktı. 
 
Mücadeleci İşçiler Cephesinin (PAME) çağrısıyla, Omonia Meydan'ında  toplanan binlerce gösterici, Yunan meclisinin bulunduğu Sintagma Meydanı'na  yürüdü.
 
Hükümetin ekonomi politikalarına karşı slogan atan göstericiler, "Bizi  açmaza sürüklüyorsunuz" yazılı pankart taşıdı.
 
Bu arada bir grup göstericinin, meclis bahçesine girmeye çalışması  üzerine arbede yaşandı. Ellerindeki flama ve sopalarla saldıran göstericilere  polis, cop ve göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu.
 
Birçok kişinin gazdan etkilendiği olaylarda, gözaltına alınan olmadı.
 
Birçok alanda 24 saatlik grev
 
Öte yandan, pazartesi günü mecliste oylanacak ve grev kararlarını  zorlaştırmayı da içeren torba yasa tasarısını protesto amacıyla Atina metrosu  çalışanları, gemiciler ve doktorlar 24 saatlik greve gitti.
 
Grev sebebiyle metro ve tramvay seferleri yapılamazken şehirde sabah  saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
 
Yunan Denizciler Federasyonuna (PNO) bağlı liman çalışanlarının iş  bırakması nedeniyle gemi seferleri düzenlenemedi.
 
Ülke genelinde ise doktorların grevi nedeniyle kamu hastanelerinin  yalnızca acil servisleri hizmet veriyor.
 
Yunanistan ve kreditörleri arasındaki kurtarma paketi programı  kapsamında talep edilen yeni kemer sıkma önlemlerinin pazartesi günü mecliste  oylanması bekleniyor.
 
Toplam 86 milyar avroluk 3'üncü kurtarma paketine imza atan Yunanistan  için, söz konusu reform değerlendirme sürecinin ardından yaklaşık 4,5 milyar  avroluk kredi diliminin serbest bırakılması öngörülüyor.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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