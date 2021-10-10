Yunanistan'dan kritik sınır hamlesi! Resmen harekete geçtiler, Türkiye ve...

Yunanistan'da hükümet, binlerce göçmenin Yunanistan topraklarına gizlice girmeye çalışması nedeniyle artan gerilimlere tanık olduktan sonra Türkiye sınırlarındaki güvenliği güçlendireceğini duyurdu.
Yunanistan Vatandaşları Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, pazar günü Evros eyaletindeki Kastanies bölgesine yaptığı ziyarette, Atina'nın burada görevlendirilen polis birimlerini desteklemek için 250 yeni sınır muhafızı görevlendireceğini duyurdu.
Theodorikakos, sınır güvenliğinin devlet güvenliğinin bir koşulu olduğunu vurgulayarak, Yunanistan'ın Avrupa yasalarına sıkı sıkıya bağlı olduğunu, ancak "her türlü maceraya ve yeni tehdide direnmeye" hazır olduğunu kaydetti.
Bakan, Yunanistan ile Fransa arasında yakın zamanda imzalanan askeri anlaşmaya atıfta bulunarak, Atina'nın bu "stratejik ittifak" sayesinde güçlendiğine olan inancını dile getirdi.
Thedorikakos, ziyareti sırasında Yunanistan'ın sınıra ördüğü 37 kilometrelik güvenlik duarını inceledi.
Yunanistan'ın bu hamlesi, iki ülke arasında Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde yaşanan gerilimin arka planında geldi. (Haber7)