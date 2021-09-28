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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye itirafı: Silahlanma yarışına girme niyetim hiç yok"

AA |  28 Eylül 2021 Salı - 7:22 | Son Güncelleme : 28 09 2021 - 7:42

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile silahlanma yarışı niyetinde olmadığını kaydetti. M


İki günlük resmi ziyaret için Paris’te bulunan Miçotakis, Yunan Devlet  Televizyonu ERT’e verdiği özel röportajda, Atina-Paris yakınlaşması,  Türkiye-Yunanistan ilişkileri, sığınmacı sorunu ve Avrupa’nın güvenlik  perspektifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Miçotakis, Türk-Yunan ilişkilerini değerlendirirken, "Sakin bir yaz  geçireceğimizi öngörmüştüm, neden sakin bir sonbahar, sakin bir güz de  geçirmeyelim? Doğu Akdeniz’deki gerginliğin sonuçta kimseye faydası olmayacağını  Türkiye’nin anladığına inanıyorum." diye konuştu.
 
İklim krizi, sığınmacı sorunu gibi ortak sorunlarda Türkiye ile iş  birliği yapılabileceğini belirten Miçotakis, ekonomik iş birliğinin de iyi  komşuluk ilişkileri ve saygı çerçevesinde mümkün olduğunu kaydetti.
 
 
Miçotakis, Doğu Akdeniz’deki ve Ege’deki sorunların çözümü için tek  yolun uluslararası hukuk olduğunu dile getirerek, “Biz İtalya ve Mısır örneğinde,  bu tür anlaşmalar yapılabileceğini gösterdik. Açıkça söyleyeceğim, sonuçta  herkesin faydasına olacak çözümleri başarabilmemiz için bazı konularda karşılıklı  geri adım atılmasını gerektiren anlaşmalar yapılabilir.” diye konuştu.
 
Yunan Silahlı Kuvvetlerinin modernleşmesi gerekliliğini vurgulayan  Miçotakis, "Türkiye ile bir silahlanma yarışına girme niyetim hiç yok." ifadesini  kullandı.
 
Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) Konseyinin, Doğu Akdeniz’e ilişkin  aldığı kararların, Doğu Akdeniz’deki ilişki çerçevesini Avrupa prizması içerisine  soktuğunu ve Türk-Yunan ilişkilerinin Türkiye-AB ilişkisine dönüştüğünü öne  sürdü.
 

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