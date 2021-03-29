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Youtuber'a 'hakaret' davasında Okan Bayülgen için karar çıktı

AA |  29 Mart 2021 Pazartesi - 12:02 | Son Güncelleme : 29 03 2021 - 12:06

Gelen son dakika haberine göre; Sunucu Okan Bayülgen'in, "Uykusuzlar Kulübü" adlı televizyon programında, Youtuber Muhammet Çumanoğlu'nun bir videosunu yayınlayıp hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraatine karar verildi.


İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Okan Bayülgen hakkında "sesli, yazılı  veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret" suçundan düzenlenen iddianameyi  kabul ederek, atılı suçun niteliği gereği dosyada basit yargılama usulü  uygulanmasını kararlaştırdı.
 
Sanık Bayülgen ile şikayetçi Muhammet Çumanoğlu'na tebligat gönderen  mahkeme, her iki tarafın beyan ve savunmalarını 15 gün içinde yazılı olarak  iletmesini istedi.
 
Tarafların beyan ve savunmalarının dosyaya ulaşmasının ardından, delil  durumu ve savunma içeriklerine göre incelemesini tamamlayan mahkeme, atılı suçun  unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Bayülgen'in beraatine hükmetti.
 
Verilen karara itiraz edilmesi halinde, ilgili kanun gereği normal  yargılama usulüne geçilecek.
 
Davanın geçmişi
Youtuber Muhammet Çumanoğlu, sunucu Okan Bayülgen ve Bayülgen’in  program yaptığı televizyon kanalı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç  duyurusunda bulunmuştu.
 
Dilekçede, Bayülgen’in, "Uykusuzlar Kulübü" adlı televizyon  programında, Çumanoğlu’nun videolarından birinin bir kısmını yayınlayıp, dalga  geçerek hakaret ettiği iddia edilerek, "Bu program kendi normal zamanında  yayınlandığı gibi programın YouTube kanalında da yayınlanmıştır. Bu durum kitap  yazma çalışması yürüten ve uzmanlaştığı bu alanda iş yeri açmayı planlayan  müvekkili rencide etmesinin yanı sıra çok zor durumda bırakmıştır. Bu söylem ve  eylemler müvekkilin, çevresinde ve YouTube kanalındaki aboneleri karşısında küçük  düşmesine neden olmuştur. Gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasını  talep ederiz." ifadelerine yer verilmişti.
 
Suç duyurusu işleme konulmasının ardından "şüpheli" sıfatıyla ifadesi  alınan Bayülgen, müştekiyi tanımadığını ve programda ekibi aracılığıyla sosyal  medya ve ulusal medya üzerinden tespit edilen videolar hakkında yorumlarda  bulunduğunu anlatarak, "Müştekinin yayınladığı ve benzeri videolar çeken  kişilerle ilgili program sırasında tanımlama yaptım. Sosyal medya üzerinden  duygusal ilişkiler ve aşk üzerine yorumlar yapıp görüşlerini sunan, ahkam kesen  kişiler hakkında 'gerizekalı' ibaresini kullandım. Bu ifadenin müşteki ile  ilişkisi olmadığı, programın yayın akışından anlaşılacaktır. Genel bir tanımlama  yaptım. Şahsın videosu bu sırada yayınlanmaktaydı. Tanımlamam genel ve soyuttur.  Müştekiye yönelik değildir. Suç kastım da yoktur. Hakkımda takipsizlik kararı  verilmesini talep ediyorum." diye konuşmuştu.
 
Savcılık,  Bayülgen’in üzerine atılı suçun uzlaştırma kapsamında  olması nedeniyle, soruşturma dosyasını Uzlaştırma Savcılığı’na göndermiş ancak  uzlaşma sağlanamaması üzerine Bayülgen hakkında "sesli, yazılı veya görüntülü bir  ileti ile alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası  istemiyle iddianame düzenlenmişti.

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